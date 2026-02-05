Empieza la Fiesta de la Confluencia al ritmo de Karina en Neuquén: todo lo que necesitas saber este jueves 5 de febrero

Del 5 al 8 de febrero la Isla 132 en Neuquén será el lugar elegido por miles de neuquinos y turistas que llegaran al lugar para disfrutar de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. Como cada año, la propuesta se extiende durante todo el fin de semana e incluye música, gastronomía, camino de emprendedores y muchas sorpresas.

Este año, los artistas nacionales e internacionales se subirán a los escenarios Limay, Confluencia y Energy Arena. Te contamos acá el minuto a minuto y todos los detalles que necesitas saber para vivir a pleno este jueves 5 de febrero. Horarios, grilla, artistas, colectivos, clima, y más mucho más.

El minuto a minuto de la Fiesta de la Confluencia 2026 La grilla de artistas completa para hoy 18:20: Ganador Pre Confluencia (Talento local)

19:00: Migrantes (Cumbia pop para arrancar la tarde)

19:50: Ganador Pre Confluencia

20:30: Rombai (El regreso del «fiesta»)

21:20: Marité Berbel (Sello de identidad neuquina)

22:00: Luciano Pereyra (El plato fuerte del folclore pop)

00:00: Karina (Cierre a toda orquesta con «La Princesita») Esto no podes ingresar a la Isla 132 El personal de seguridad retendrá los siguientes objetos en los portales de acceso:



– Mobiliario: reposeras, sillas, conservadoras, heladeritas, carpas o sombrillas.

– Indumentaria: camisetas de fútbol (de clubes nacionales, internacionales o selecciones), banderas de países o delegaciones extranjeras, y accesorios con luces brillantes.

– Tecnología profesional: drones, equipos de fotografía o video profesional, computadoras, punteros láser y selfie sticks.

– Seguridad: armas de fuego, elementos punzantes, pirotecnia, aerosoles o gases inflamables.

– Bebidas y sustancias: bebidas alcohólicas, energizantes o sustancias ilegales. Tampoco se permiten las pistolas de agua. Accesos a la Isla 132 Los puentes de acceso a la Isla 132 contarán con portales de entrada y puestos de cacheo de seguridad:



– Ingreso por Río Negro: es el portal principal. Allí se encuentran las ticketeras y el sector de instituciones, donde estará ubicado el stand de Diario RÍO NEGRO y RN Radio.



– Ingreso por Linares: recomendado para quienes llegan en transporte público y para quienes tengan acceso preferencial. MAPA de la Isla 132 Escenario Confluencia (Principal): el de mayor tamaño, ubicado en el sector norte de la Isla 132. Es donde se presentarán los artistas centrales como Luck Ra, No Te Va Gustar, Angela Torres y Trueno.

Escenario Limay: situado en el corazón de la zona gastronómica y la feria Neuquén Emprende. Será el escenario del show de Lit Killah y la movida indie.

Escenario Kids: ubicado en el sector sur, integrado al área de recreación y cercano al brazo del río Limay.

00:00: Karina (Cierre a toda orquesta con «La Princesita») Cómo estará el clima este jueves 5 de febrero Según el Servicio Meteorológico Nacional, para hoy se esperan máximas de 26°C y mínimas que rozarán los 16°C. Además, podría haber lluvias durante las primeras horas del día. La inestabilidad se diluirá con el transcurso de la tarde, pero habrá presencia de fuertes vientos con ráfagas de hasta 59 km/h.

