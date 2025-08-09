En fotos | La feria más grande de Neuquén volvió este sábado: el nuevo horario que tendrá este domingo

Bajo un clima ideal, este sábado volvió la feria más grande de Neuquén al parque Jaime de Nevares. Con una propuesta especial enmarcada en el Mes de las Infancias, la primera jornada tuvo una gran convocatoria, indicó el municipio.

Foto: Gentileza Municipalidad de Neuquén.

El evento «Neuquén Emprende» reunió a más de 170 emprendedores, muchos de ellos compartiendo stands.

Foto: Gentileza Municipalidad de Neuquén.

Foto: Gentileza Municipalidad de Neuquén.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó la inmediata respuesta de los vecinos de la ciudad: «Teníamos la expectativa de que, al ser el arranque, el público tardara en acercarse, pero no fue así. Hoy está todo completo”.

La feria arrancó a las 13, con un día soleado y temperatura templada, sin presencia del viento pese a lo que marcaba el pronóstico.

Foto: Gentileza Municipalidad de Neuquén.

La feria más grande de Neuquén tendrá nuevo horario este domingo

La feria también se desarrollará este domingo 10 con una amplia variedad de rubros y una propuesta gastronómica de la mano de Confluencia de Sabores, música en vivo, actividades recreativas y espectáculos para toda la familia.

Foto: Gentileza Municipalidad de Neuquén.

En cuanto a los horarios, Pasqualini señaló que, si bien este sábado estaba planeado que culmine a las 18.30, por el clima agradable decidieron extenderlo hasta las 20.

Por este motivo, se mantendrá este horario para mañana (de 13 a 20), en donde incluso se aguarda un tiempo aún más agradable con una temperatura más alta.

Foto: Gentileza Municipalidad de Neuquén.



“Estamos muy felices por la repercusión que tuvo, por cómo se volcó la ciudadanía. Están las familias completas, así que no podemos pedir más”, concluyó Pasqualini.