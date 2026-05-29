Operación clave para el VMOS: YPF anunció la carga exitosa de cadenas y anclas en Puerto Quequén

Se realizó con éxito la carga de anclas y cadenas al buque Skandi Hera. Foto: gentileza.

YPF confirmó de manera oficial la carga exitosa de cadenas y anclas en Puerto Quequén (provincia de Buenos Aires), que serán traídas por el buque Skandi Hera hacia Punta Colorada. Se tratan de componentes clave para instalación de monoboyas destinadas a la futura operación offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

De acuerdo a la petrolera de bandera, las tareas logísticas demandaron una planificación de alta complejidad, y fueron ejecutadas en «tiempo récord». De esta manera, se lograron embarcar componentes críticos para el sistema de fondeo, que será instalado en el lecho marino por el buque especializado de la empresa noruega DOF Group, dando inicio a una nueva etapa en el desarrollo del proyecto.

El fondeo se trata de un componente esencial para la futura operación offshore, ya que permitirá fijar la posición de las dos monoboyas que integran este sistema en altamar. Con la finalización de la operación de carga en Quequén, el proyecto avanza hacia la fase de instalación offshore, acercándose a completar la cadena que conecta la producción de Vaca Muerta con los mercados internacionales.

Foto: gentileza.

Para la realización de las tareas, DOF Group empleara los buques Skandi Hera y Skandi Patagonia. Mientras el primero se encargará de transportar las anclas y cadenas, el segundo se lo asistirá durante las maniobras que realice una vez que llegue al Golfo San Matías.

«El desarrollo de Vaca Muerta requiere infraestructura a la altura de los grandes proyectos globales. Cada etapa que completamos refuerza nuestra visión de construir una plataforma exportadora de clase mundial», aseguró Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Por su parte, el CEO de VMOS, Gustavo Chaab, destacó: «Este hito representa un avance concreto en la infraestructura offshore, orientada a consolidar la exportación de petróleo y posicionar a la Argentina en el mercado global»

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Anclas y cadenas de gran escala para impulsar al VMOS

Los materiales que se movilizaron en esta primera campaña dan cuenta de la magnitud del desarrollo offshore. Según indicó la compañía en un comunicado, poseen las siguientes características:

Seis anclas de tipo High Holding Power (HHP), que pesan 42 toneladas cada una.

de tipo High Holding Power (HHP), que pesan cada una. Seis cadenas de fondeo de 400 metros de longitud, con un peso cercano a 72 toneladas por

unidad.

Más adelante, en una segunda campaña logística se prevé la movilización del mismo equipamiento, con las mismas características y cantidades. El objetivo de la operación es asegurar las futuras instalaciones offshore en el lecho marino, garantizando condiciones operativas seguras para la exportación de crudo mediante buques tipo VLCC.