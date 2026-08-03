Río Negro superó las 28.000 recargas de garrafas en dos meses

Más de 28 mil garrafas fueron recargadas en Río Negro a través del plan "Energía en tu hogar". Foto: gentileza

El operativo invernal Energía en tu Hogar superó las 28.000 recargas gratuitas de garrafas en Río Negro durante los primeros dos meses.

El plan destinado a familias que no cuentan con acceso a la red de gas natural cerró julio con una inversión acumulada de $930 millones, representando un incremento mayor al 45% respecto al mes anterior.

Se mantienen los operativos

El programa «Energía en tu hogar» está destinado a hogares ubicados en las zonas más frías de Río Negro y contempla la entrega de garrafas de 10 y 15 kilos, además de la instalación y recarga de garrafones en viviendas particulares y edificios públicos de las comisiones de fomento.

De acuerdo al balance provincial en junio alcanzaron las 14.619 recargas, mientras que en julio se realizaron 13.752, con una disminución inferior al 5%.

El programa de reabastecimiento de gas se sostuvo pese a las condiciones climáticas. Foto: gentileza.

En este sentido, el operativo destinado a la compra, distribución y recarga de garrafas mantuvo un ritmo de asistencia similar durante los dos primeros meses de la época invernal, pese a las nevadas que afectaron a la cordillera.

Más del 50% de los beneficiarios corresponden a la Zona Andina

En relación a los beneficiarios, el operativo se centra en la Zona Andina, donde reúne a 3157 familias de Bariloche y Dina Huapi, con un total de 18.312 recargas y una inversión de $481.000.000 durante los últimos dos meses.

Mientras que en la Línea Sur y Línea Media, se realizaron 8.520 recargas, con un desembolso de alrededor de $394.000.000 para garantizar el traslado y la distribución de las garrafas.

Finalmente, en la Zona Atlántica, el operativo alcanzó 1.539 recargas, con más de $53.000.000 invertidos, que representan el 5% de los operativos de reabastecimiento.