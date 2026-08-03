Río Negro superó las 28.000 recargas de garrafas en dos meses
"Energía en tu hogar" concluyó los primeros dos meses invernales con $930 millones destinados a la concreción de gas en diferentes puntos de Río Negro.
El operativo invernal Energía en tu Hogar superó las 28.000 recargas gratuitas de garrafas en Río Negro durante los primeros dos meses.
El plan destinado a familias que no cuentan con acceso a la red de gas natural cerró julio con una inversión acumulada de $930 millones, representando un incremento mayor al 45% respecto al mes anterior.
Se mantienen los operativos
El programa «Energía en tu hogar» está destinado a hogares ubicados en las zonas más frías de Río Negro y contempla la entrega de garrafas de 10 y 15 kilos, además de la instalación y recarga de garrafones en viviendas particulares y edificios públicos de las comisiones de fomento.
De acuerdo al balance provincial en junio alcanzaron las 14.619 recargas, mientras que en julio se realizaron 13.752, con una disminución inferior al 5%.
En este sentido, el operativo destinado a la compra, distribución y recarga de garrafas mantuvo un ritmo de asistencia similar durante los dos primeros meses de la época invernal, pese a las nevadas que afectaron a la cordillera.
Más del 50% de los beneficiarios corresponden a la Zona Andina
En relación a los beneficiarios, el operativo se centra en la Zona Andina, donde reúne a 3157 familias de Bariloche y Dina Huapi, con un total de 18.312 recargas y una inversión de $481.000.000 durante los últimos dos meses.
Mientras que en la Línea Sur y Línea Media, se realizaron 8.520 recargas, con un desembolso de alrededor de $394.000.000 para garantizar el traslado y la distribución de las garrafas.
Finalmente, en la Zona Atlántica, el operativo alcanzó 1.539 recargas, con más de $53.000.000 invertidos, que representan el 5% de los operativos de reabastecimiento.
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