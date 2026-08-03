Muffins de limón sin gluten y sin lácteos: una receta fácil, esponjosa y con mucho sabor

La receta de muffins de limón sin gluten y sin lácteos que conquista por su textura. Foto ilustrativa.

El limón es uno de los ingredientes más versátiles de la repostería. Su aroma intenso y su equilibrio entre acidez y frescura lo convierten en el protagonista de tortas, budines, galletitas y muffins, una preparación práctica que puede resolverse en menos de una hora.

En la actualidad, cada vez más personas buscan versiones adaptadas de los clásicos de la pastelería, ya sea por enfermedad celíaca, intolerancia a los lácteos o por elección alimentaria. Lejos de resignar sabor o textura, las recetas elaboradas con harinas sin gluten y aceites vegetales permiten obtener resultados esponjosos y húmedos.

Receta

Ingredientes (12 unidades)

200 g de harina de almendras.

120 g de harina de avena certificada sin gluten o premezcla sin gluten.

40 g de fécula de maíz.

10 g de polvo para hornear sin gluten.

½ cucharadita de bicarbonato de sodio.

1 pizca de sal.

2 huevos.

80 ml de aceite neutro.

100 ml de jugo de limón recién exprimido.

Ralladura de 2 limones.

90 g de azúcar o endulzante apto para hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Preparación