Sorpresivos y bimestrales: los narcotest para los diputados avanzan en la Legislatura de Neuquén

La realización de narcotest sorpresivos a los diputados de Neuquén recibió el aval la semana pasada de la Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento, que emitió dictamen al proyecto para que los exámenes que ya se vienen realizando en los poderes Ejecutivo y Judicial se hagan también en el Legislativo.

El cuerpo analizó las dos propuestas que estaban en pugna, la que había presentado la actual presidenta de la Cámara, Zulma Reina, y la que correspondía al diputado del MPN, Claudio Domínguez.

Luego de la revisión y el debate entre los legisladores, se terminó imponiendo la versión enviada por Domínguez, que recibió el acompañamiento de Comunidad, el MPN, el PRO, Unión por la Patria, Democracia Neuquén, Juntos por el Cambio y Juntos.

Solo votó en contra el diputado César Parra, en su debut como representante de la izquierda.

Narcotest en la Legislatura: cómo será el procedimiento

El texto, que quedó en condiciones de votarse en el recinto en las sesiones del 12 y el 13 de agosto, indica que cada legislador deberá someterse a un examen toxicológico al menos una vez por bimestre.

Domínguez defendió este punto, destacando que se trata de un «control periódico y permanente» sobre las condiciones del trabajo legislativo.

La prueba se hará con un test rápido «in situ» y no habrá aviso previo para la persona que sea seleccionada.

El diputado del MPN sostuvo que el procedimiento propuesto para la Legislatura se haría con una frecuencia de controles superior a la que está establecida en el Poder Ejecutivo.

Los test se realizarán sobre los 35 diputados antes de las sesiones y las reuniones de comisión. El área de Medicina Laboral será la encargada de coordinar la intervención técnica, con el soporte administrativo e institucional de la secretaría de Cámara.

«Somos diputados todo el años»

A pedido del diputado del MPN, Gerardo Gutiérrez, quien planteó que «somos diputados los 365 días del año», la propuesta incluyó también la posibilidad de que los controles se hagan antes de la sesiones extraordinarias y preparatorias, durante el receso.

Desde la oposición se cuestionó la reglamentación que hizo el Poder Ejecutivo de la ley de controles toxicológicos y pidieron por el avance que otras iniciativas que también hacen a función pública, como el proyecto sobre declaraciones patrimoniales juradas.

Las críticas más duras, no obstante, provinieron de la izquierda, que apuntó contra la normativa por «contribuir a la lucha contra el narcotráfico» ni a generar políticas de contención frente a las adicciones.