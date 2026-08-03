¡Especial Día del Niño!: Llega la feria más grande de Neuquén con una propuesta renovada para agosto

La feria más grande de Neuquén ya calienta motores para un fin de semana a puro movimiento económico y entretenimiento familiar. Este viernes 8 y sábado 9 de agosto, la municipalidad de Neuquén montará una megaedición especial de Neuquén Emprende dedicada exclusivamente al Día del Niño en las instalaciones del Parque Jaime de Nevares.

El parque se transformará en una vidriera abierta con cientos de estands de emprendedores locales, un amplio circuito gastronómico y un despliegue de actividades infantiles pensado para movilizar a miles de vecinos de Neuquén y alrededores.

Un motor para la economía social: regalos artesanales y variedad

La propuesta busca reactivar el consumo de cercanía y ofrecer alternativas originales de cara a los festejos de las infancias, garantizando precios competitivos y directo de creadores regionales.

Neuquén Emprende: los visitantes encontrarán desde juguetes didácticos en madera y tela, indumentaria infantil y accesorios, hasta piezas en impresión 3D, botánica, artesanías, joyería y productos de cosmética natural.

los visitantes encontrarán desde juguetes didácticos en madera y tela, indumentaria infantil y accesorios, hasta piezas en impresión 3D, botánica, artesanías, joyería y productos de cosmética natural. Sector gastronómico: el paseo se complementará con carros de food trucks, repostería artesanal, bebidas y propuestas para almorzar o merendar al aire libre.

Para acompañar el recorrido comercial, el municipio desplegará un parque de entretenimientos con espectáculos en vivo y circuitos lúdicos a lo largo de ambos días: