¡Especial Día del Niño!: Llega la feria más grande de Neuquén con una propuesta renovada para agosto
El icónico predio de la exU9 albergará este 8 y 9 de agosto a cientos de productores locales, gastronomía y espectáculos con foco en los más chicos. El municipio capitalino ajusta los detalles para dos jornadas multitudinarias con entrada libre y gratuita.
La feria más grande de Neuquén ya calienta motores para un fin de semana a puro movimiento económico y entretenimiento familiar. Este viernes 8 y sábado 9 de agosto, la municipalidad de Neuquén montará una megaedición especial de Neuquén Emprende dedicada exclusivamente al Día del Niño en las instalaciones del Parque Jaime de Nevares.
El parque se transformará en una vidriera abierta con cientos de estands de emprendedores locales, un amplio circuito gastronómico y un despliegue de actividades infantiles pensado para movilizar a miles de vecinos de Neuquén y alrededores.
Un motor para la economía social: regalos artesanales y variedad
La propuesta busca reactivar el consumo de cercanía y ofrecer alternativas originales de cara a los festejos de las infancias, garantizando precios competitivos y directo de creadores regionales.
- Neuquén Emprende: los visitantes encontrarán desde juguetes didácticos en madera y tela, indumentaria infantil y accesorios, hasta piezas en impresión 3D, botánica, artesanías, joyería y productos de cosmética natural.
- Sector gastronómico: el paseo se complementará con carros de food trucks, repostería artesanal, bebidas y propuestas para almorzar o merendar al aire libre.
Para acompañar el recorrido comercial, el municipio desplegará un parque de entretenimientos con espectáculos en vivo y circuitos lúdicos a lo largo de ambos días:
- Juegos y deportes: sectores recreativos a cargo de profesores de educación física, talleres de arte, dibujo y propuestas temáticas para las infancias.
- Shows en escenario: espectáculos infantiles, magia, música en vivo y la presentación de personajes animados para el disfrute del público familiar.
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