Energía en zonas rurales: Río Negro relevó los sistemas solares en los hogares de Siete Parajes

La medida tuvo el fin de conocer el estado actual de los equipos, actualizar los registros de las familias y poder definir las próximas intervenciones. Foto: Gobierno de Río Negro.

La Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro llevó adelante un relevamiento de los hogares en Siete Parajes (ex Paso Flores) donde se evaluó el servicio técnico y los sistemas solares, además de planificar su reconversión con información actualizada. El trabajo se realizó con el acompañamiento de la Comisión de Fomento local.

El objetivo de la medida fue conocer el estado actual de los equipos instalados, actualizar los registros de las familias y reunir información necesaria para definir las próximas intervenciones.

Desde el gobierno provincial se indicó que el relevamiento constituye el primer paso para avanzar en una reconversión del sistema de generación solar domiciliaria, en busca de mejorar el acceso a la electricidad en viviendas rurales alejadas de las redes convencionales.

La iniciativa integra el plan provincial que contempla la instalación de alrededor de 2.500 nuevos sistemas solares domiciliarios. Previamente, la Provincia completó tareas de revisión, reparación y puesta a punto en 508 viviendas que ya cuentan con equipamiento fotovoltaico.

Los sistemas están pensados para cubrir necesidades básicas de las familias, como la iluminación de las viviendas, la carga de teléfonos celulares, el uso de radios y la alimentación de equipos básicos de comunicación.

A partir de la información obtenida en Siete Parajes, se organizarán las futuras medidas de acuerdo con las condiciones de cada hogar y las características del territorio, para que las soluciones lleguen de manera más eficiente.

En el marco de las actividades en Río Negro para garantizar el acceso a la energía, también se señaló que la Secretaría de Energía y Ambiente continúa con la ejecución del programa Energía en tu Hogar, que otorga recargas gratuitas de garrafas a familias que no cuentan con acceso al gas de red o a granel.

En la Región Sur, el operativo dispone de 14 puntos estratégicos de entrega para alcanzar a 28 localidades y comisiones de fomento. La planificación contempla a cerca de 3.000 familias de la región y una distribución proyectada de más de 18.000 garrafas durante la temporada de mayor demanda.