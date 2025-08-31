Roca: dos creadoras de diseño textil reivindican el ADN emprendedor local

“Justo ese lunes 1 de septiembre (2025) mi emprendimiento Proyecto Chacra cumple 6 años de vida. Aquel día del lanzamiento público el dólar volaba por las nubes. Todo parecía explotar. Claramente no era el mejor día para salir a vender pañuelos de seda ni riñoneras, pilusos o tote bags de diseño. Con el paso de los años aprendí, entre tantas cosas, que no existe ese día ideal sino que la mayoría de los días en nuestro país son así, inciertos y difíciles. Ahí es donde se juega nuestro ADN emprendedor. Al nadar contra la corriente salen nuestras mayores fortalezas”.

«En Roca encontramos cada vez más personas que valoran lo artesanal, lo original y alta calidad», afirma Irene Lara Salgado, de «Proyecto Chacra». Fotos: Andrés Maripe





Irene Lara Salgado (31), quien así habla, es parte de un ecosistema emprendedor local que también cuenta con Ani Ríos Lumini (+30), ambas creadoras de diseños textiles.



“Siento que en Roca tiene un gran apoyo al emprendedurismo, no solo desde el Estado que brinda espacios y capacitaciones permanentemente, sino también personas que se asocian y llevan adelante diferentes ferias y eventos que muchas veces son el único espacio físico que podemos tener para mostrar presencialmente nuestros productos. Incluso la Fiesta Nacional de la Manzana tiene un lugar exclusivo que es una gran vidriera para miles de personas”, comenta Ani.

Una comunidad que valora lo local

Irene, por su parte, considera: “Roca nos dio el espacio para animarnos a crear. Acá encontramos personas que valoran lo artesanal. Una comunidad que acompaña los procesos creativos e impulsa a seguir creando y una gestión municipal que acompaña con capacitaciones y financiamiento a los emprendedores locales”.

Ambas coinciden en afirmar que los emprendedores locales son muy receptivos, que asimilan de forma rápida la información del entorno, saben que se mueven en un ecosistema muy competitivo y que la agilidad para procesar la información es la clave para permanecer y/o sobrevivir en el mercado.

«En Roca todavía no es habitual que marcas locales de ropa trabajen con sus propios diseños de estampas», advierte Ani Ríos Lumini, emprendedora del mundo textil local.

¿Qué brindan ambas a esta ciudad?

“En mi caso, siento que, si bien por suerte somos muchas en la industria textil local, mi marca Quiéreme Liebre propone algo distinto desde hace tres años: prendas exclusivas con estampas propias, que no vas a ver en otras telas ni productos. Nuestro proyecto está lleno de color, pensado para mujeres que se animan a lo diferente y exclusivo. En Roca todavía no es habitual que marcas locales de ropa trabajen con sus propios diseños de estampas”, asegura Ani, la creadora de Quiéreme Liebre.

“Desde nuestros proyectos compartimos diseño, identidad y la posibilidad de regalar un producto único, original. Buscamos que cada pieza tenga algo de nosotras y que, al mismo tiempo, sea para quienes la eligen un regalo con historia, un accesorio de confección cuidada, con materiales de primera calidad y estampas exclusivas. Un producto que acompañe en el día a día”, dice Irene con respecto a su marca Proyecto Chacra.

Educarse siempre, clave para sobrevivir

Enfatiza que la capacitación permanente es fundamental. “En mi caso, me formé como diseñadora visual en la UNRN. Esta carrera me dio los conocimientos para animarme a experimentar. Cuando decidí ser emprendedora me di cuenta que solo con la formación universitaria no alcanzaba. Así fue como me acerqué a la oficina de USEP, acá en Roca, y a lo largo de estos años me fueron dando las herramientas para resolver las dificultades y decisiones que se me presentaban”.

«Diseños únicos y con identidad», reafirma Irene Lara Salgado sobre su producción y de las telas que llevan sus estampas.



La creadora de Quiéreme Liebre es licenciada en Comunicación (UNCo) y “casi diplomada” en Community Manager (UNTREF). Se formó en la industria textil de manera autodidacta, complementando con cursos de moldería, costura y diseño junto a profesionales locales y de otros puntos del país.

Dato de contexto: la incubadora de ideas y proyectos USEP de la comuna roquense funciona desde 2017. Solo en lo que va este año 59 personas finalizaron el Curso Camino Emprendedor (Gestión Empresarial), una propuesta formativa destinada a quienes desean iniciar un negocio o fortalecer proyectos ya existentes. La capacitación aborda temáticas como proceso creativo, oportunidad de negocio, análisis de producto y mercado, modelización de negocios, costos, estrategias de marketing, identidad visual, comunicación, redes sociales y economía social y solidaria.

«Nuestro proyecto está lleno de color, pensado para mujeres que se animan a lo diferente y exclusivo», potencia Ani Ríos Lumini al hacer referencia a su marca.

Expectativas de ahora en más

“Veo que desde el Estado local hay una clara intención de acompañamiento y articulación con emprendedores. Aunque en mi caso todavía no me involucré mucho al estar en etapa de expansión, existen capacitaciones permanentes a través de USEP. Veo además un gran incentivo dentro de la comunidad emprendedora a través de ferias y showrooms asociativos. También la Universidad de Río Negro propone su espacio Mercadito donde la comunidad educativa puede mostrar sus productos. Y, por supuesto, los espacios de formación que llevan adelante profesionales del diseño textil”, aporta Ani Ríos.

Por su parte, Irene acota: “en Roca hay cada vez más espacios para mostrarnos, ferias y una comunidad que acompaña lo local. Hay ganas de crear redes, de crecer en conjunto y de seguir apostando por lo nuestro”. Ser emprendedor tiene un espíritu de comunidad muy profundo, piensa.

Para concluir afirma: “cada vez tenemos más conciencia de que el consumo local favorece la economía local. Por eso volvió el consumo a lo cercano, lo conocido, lo próximo. Esto que aprendimos en pandemia hoy nos beneficia: tenemos una clientela más solidaria y consciente. Se crean circuitos cortos entre el origen de un producto y su destino y eso es muy valorado”.