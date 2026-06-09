Cipolletti transformará el anfiteatro del histórico Paseo del Ferrocarril con un domo gigante millonario

El municipio de Cipolletti avanzará con una obra destinada a transformar uno de los sectores más concurridos del Paseo del Ferrocarril. Se trata de la construcción de una cubierta geodésica sobre el anfiteatro, un proyecto que busca mejorar la infraestructura existente y ampliar las posibilidades de utilización del lugar.

La iniciativa se desarrollará a través de la licitación pública “Domo – Anfiteatro Paseo del Ferrocarril”, cuya apertura de sobres fue programada para el próximo 18 de junio. El presupuesto oficial asciende a 101 millones de pesos y el plazo de ejecución previsto es de cinco meses corridos.

Cómo será el domo geodésico que cubrirá el anfiteatro del Paseo del Ferrocarril

Desde la Secretaría de Obras Públicas explicaron que la intervención tiene como objetivo principal poner en valor el anfiteatro existente y generar mejores condiciones para el desarrollo de actividades sociales, recreativas y culturales.

Actualmente, el espacio presenta distintos signos de desgaste en sus componentes constructivos y carece de protección frente a factores climáticos, una situación que limita la utilización del predio durante buena parte del año.

La obra contempla como elemento central la instalación de un domo geodésico metálico que cubrirá la totalidad del anfiteatro. La nueva estructura permitirá proteger el espacio y ampliar significativamente su uso, además de aportar una imagen renovada a uno de los puntos más transitados del Paseo del Ferrocarril.

Las obras que incluirá la renovación del anfiteatro de Cipolletti

Según el proyecto elaborado por el municipio, el domo estará vinculado a nuevos elementos de hormigón armado diseñados para garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento estructural del conjunto. La propuesta también busca dotar de una identidad propia a este sector urbano, consolidándolo como un ámbito de encuentro para actividades comunitarias y culturales.

Además de la cubierta, el proyecto prevé la restauración integral de las gradas existentes mediante tareas de reparación, regularización de superficies y nuevas terminaciones. La intervención incluirá además la ampliación del perímetro del anfiteatro con la incorporación de un sector elevado destinado a escenario y una nueva instalación eléctrica con tendido subterráneo, tableros y luminarias LED exteriores para reforzar las condiciones de iluminación y seguridad del predio.