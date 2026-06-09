El Concejo Deliberante de Cipolletti vuelve a estar completo: quién es el taxista que asumirá tras la segunda renuncia en seis meses

El cuerpo legislativo contará con un nuevo edil a partir de esta semana. Foto: Concejo Deliberante Cipolletti.

El Concejo Deliberante de Cipolletti volverá a completar su integración tras la renuncia de Héctor Sepúlveda. La Junta Electoral avanzó con el proceso de reemplazo y Julio Araneda aceptó asumir la banca vacante de Cambia Cipolletti.

Araneda es taxista de la ciudad e integró la lista que compitió en las elecciones municipales de 2023 como sexto titular. Su incorporación permitirá que el cuerpo legislativo de Cipolletti recupere su composición plena luego de la salida de Sepúlveda, confirmada la semana pasada. Se espera que la jura sea esta semana, entre el miércoles y jueves.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Araneda expresó su expectativa por la nueva responsabilidad que asumirá dentro del Concejo Deliberante y aseguró que buscará aportar al desarrollo de la ciudad.

«Trataremos de aportar lo mejor para nuestra hermosa ciudad. Si a Rodrigo le va bien, a los cipoleños les irá mucho mejor», sostuvo. Además, destacó su vínculo personal con la ciudad: «Vi crecer a Cipolletti y toda mi familia es cipoleña».

Una banca con tres ocupantes en seis meses

La banca que ahora ocupará Julio Araneda fue una de las que más movimientos registró dentro del Concejo Deliberante de Cipolletti durante este año. Originalmente había sido obtenida en las elecciones municipales de 2023 por María José Manonelles, referente de Cambia Cipolletti y presidenta de la bancada opositora.

A comienzos de 2026, Manonelles presentó su renuncia por motivos personales, lo que obligó a activar el mecanismo previsto en la Carta Orgánica para cubrir la vacante. En marzo asumió Héctor Sepúlveda, quien tomó posesión de la banca y quedó al frente del bloque.

Sin embargo, la permanencia de Sepúlveda fue breve. Apenas tres meses después comunicó formalmente su decisión de dejar el cargo, generando un nuevo recambio dentro del cuerpo legislativo y obligando a la Junta Electoral Municipal a iniciar otra vez el procedimiento de reemplazo.

Con la aceptación de Araneda, el mismo escaño habrá tenido tres ocupantes distintos en apenas seis meses.

La oposición también deberá definir un nuevo liderazgo

La salida de Sepúlveda no solo dejó una banca vacante en el Concejo Deliberante, sino que también abrió una nueva discusión dentro de Cambia Cipolletti. El concejal había asumido la presidencia del bloque opositor tras el alejamiento de María José Manonelles y quedó al frente de la bancada en un año marcado por los cambios internos.

Su gestión coincidió con una etapa de reconfiguración de la oposición, que incluyó la conformación del bloque unipersonal de la Coalición Cívica ARI por parte de Oscar Langowski y una nueva distribución de fuerzas dentro del cuerpo legislativo.

Ahora, además de concretar la jura de Araneda, el bloque deberá resolver quién ocupará la presidencia. Entre las alternativas que se analizan aparecen el propio concejal entrante y Ana Napoli, que actualmente integra la bancada.