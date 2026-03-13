Rodrigo Tapari y Los Dragones este fin de semana en Fernández Oro: días y horarios de cada show

El predio del ferrocarril concentrará gastronomía, artesanos y espectáculos para el público del Alto Valle.

La Municipalidad de Fernández Oro confirmó el cronograma del Carnaval de Oro, que se realizará este sábado y domingo en el predio ferial, en el sector del ferrocarril. El evento incluirá música en vivo, danza, paseo de emprendedores y food trucks con entrada libre. El plato fuerte serán las presentaciones de Rodrigo Tapari y Los Dragones, figuras de la música tropical local.

La información fue difundida por el gobierno local, que detalló los horarios de cada jornada y las actividades previstas este fin de semana.

Carnaval de Oro en Fernández Oro: horarios, shows y actividades del evento

El sábado 14 informaron que el predio abrirá a las 19. Allí se podrán encontrar carritos gastronómicos y presenciar los shows de las agrupaciones de danza. Luego, a las 21 está programada la presentación de la cantante de cumbia, Antho Mattei.

La primera noche del carnaval cerrará a las 23 con el recital del reconocido grupo patagónico Los Dragones, autor de canciones populares como «Eras», «Por amarte» y «Solo tú».

Domingo en Fernández Oro con desfile de modas y cierre musical de Rodrigo Tapari

El domingo 15 la apertura será a las 18. Iniciará con un desfile de modas. También habrá paseo de artesanos, emprendedores y propuestas recreativas.

A las 21 tocará la banda La Que Suena y el cierre del Carnaval de Oro estará a cargo del cantante Rodrigo Tapari, ex Ráfaga, desde las 22.30. Entre los mayores hits del cantante, se pueden enumerar: «Fue difícil», «Es tan grande este amor» y «Y para qué sufrir».

La propuesta invita a la comunidad del Alto Valle a disfrutar de dos noches consecutivas con espectáculos en vivo y actividades recreativas para toda la familia. El predio está ubicado en el corazón de Fernández Oro, sobre la rotonda de las calles Cipolletti e Yrigoyen. Es el espacio verde principal donde se realizan eventos culturales y ferias. Se puede llegar mediante el servicio de colectivos KoKo.