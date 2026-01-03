Sábado de clima inestable en el Alto Valle: máximas de 30°C y ¿qué pasa con el viento?

Este fin de semana, el primero del 2026, registrará mucha inestabilidad climática. Este sábado, 3 de enero, en la región del Alto Valle se espera un combo que combinará menos calor y viento, aunque con ráfagas mucho más leves que las de los días previos.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Este sábado será otra jornada de calor leve en el Alto Valle, ideal para disfrutar del aire libre. Sin embargo el día terminará con la presencia de viento, por ello te contamos cuáles son los horarios a tener en cuenta.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con una temperatura mínima de 23°C. Durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 30°C, bajo un cielo que se presentará parcialmente despejado.

Por su parte el viento también aparecerá aunque más leve ya que soplará con velocidades de entre 13 y 22 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar 37 km/h.

El pronóstico resaltó que la franja horaria donde aumentará la intensidad del viento será la noche, momento en que las ráfagas se sentirán con mayor fuerza.