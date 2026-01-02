Clima del fin de semana en Río Negro y Neuquén: sigue el calor extremo y ¿qué pasará con el viento?

La zona se disfruta en un entorno único, inmerso en la vida del Golfo San Matías. Foto: Denis Martínez | Archivo.

El primer fin de semana de 2026 llegará con altas temperaturas y fuertes ráfagas de viento en distintas localidades de Río Negro y Neuquén, según los pronósticos meteorológicos. El calor se hará sentir con mayor intensidad el domingo, mientras que el viento será un factor a tener en cuenta en toda la región.

Cómo estará el tiempo este fin de semana en Río Negro y Neuquén

General Roca

En el Alto Valle rionegrino se espera un sábado con una máxima de 30°C, mientras que el domingo el termómetro escalará hasta los 35°C. Además, se prevén ráfagas de viento intensas, que podrían alcanzar valores significativos durante ambas jornadas.

Neuquén capital

La capital neuquina tendrá un fin de semana muy caluroso, con 31°C el sábado y 34°C el domingo. El viento será protagonista, con ráfagas que podrían llegar a los 44 km/h, especialmente durante la tarde.

Las Grutas

En la costa atlántica rionegrina, el sábado se presentará más templado, con una máxima de 20°C, pero el calor se intensificará el domingo, cuando se esperan 30°C. El viento soplará con fuerza, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Bariloche

En la zona cordillerana, Bariloche tendrá un fin de semana cálido para la región, con máximas de 29°C el sábado y 30°C el domingo. El viento será moderado, con ráfagas que alcanzarán los 36 km/h.

San Martín de los Andes

También en la cordillera neuquina se esperan temperaturas elevadas: 30°C el sábado y 31°C el domingo. El viento será el factor más relevante, ya que las ráfagas podrían llegar hasta los 60 km/h durante el fin de semana.

Ante este escenario, se recomienda extremar los cuidados por el calor, mantenerse hidratado y prestar atención a las condiciones del viento, especialmente en actividades al aire libre y zonas turísticas.