Sábados de marchas por el triple femicidio en Bariloche y Buenos Aires: «El Estado es responsable»

Organizaciones feministas y sociales, encabezadas por el colectivo Ni Una Menos, convocaron a una movilización masiva a nivel nacional para este sábado, en reclamo de justicia por el triple femicidio de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. La principal concentración tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires, desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, el mismo punto donde nació el movimiento en 2015. En la región la movilización será en Bariloche bajo la consigna: «El Estado es responsable». En Neuquén, Roca y Cipolletti se manifestaron este jueves con miles de personas en la calle.

Bariloche marcha para reclamar justicia por el triple femicidio

Bajo el lema «no hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios», Bariloche convocó a marchar este sábado 27 de septiembre para exigir justicia por Monera, Brenda y Lara. El encuentro será a las 17 horas en las calles Moreno y Onelli.

«Marchas en contra de las violencias machistas y los crímenes de odio perpetrados a las feminidades y disidencias», reza el comunicado difundido a través de las redes sociales y concluye con un contundente: «El Estado es responsable».

Marchas en Buenos Aires por el triple crimen y el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal

En Buenos Aires el epicentro de la movilización será la Plaza de Mayo. La concentración será a las 16 para luego marchar hasta el Congreso.

La convocatoria, que busca «organizar la bronca en la calle», se produce en un contexto de conmoción por el hallazgo de los cuerpos de las tres jóvenes de 20 y 15 años en Florencio Varela.

El llamado a la protesta es contundente: «No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios», sentencia la organización, que además acusa directamente al Estado de ser responsable por el crimen de «pibas pobres asesinadas».

La movilización nacional, enmarcada también en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, refleja la indignación ante un nuevo caso de violencia extrema de género que visibiliza la vulnerabilidad de las mujeres y disidencias. La convocatoria no solo exige justicia, sino que también denuncia la falta de políticas públicas efectivas para prevenir y erradicar este tipo de crímenes.

Las movilizaciones por el triple femicidio se replican en Santa Fe y Córdoba

El reclamo por las tres víctimas no se limita a la capital del país, sino que se replica en distintas ciudades. En Santa Fe, la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario convocó a una marcha que partirá a las 16 horas desde la Facultad de Ciencias Médicas, para marchar hacia la Plaza San Martín.

El lema de la convocatoria es el mismo: «No hay víctimas buenas ni malas, ¡hay femicidios!». La movilización rosarina busca repudiar la violencia de género y exigir la presencia del Estado para proteger la vida de las mujeres. La Asamblea también emite un mensaje en contra de los «discursos de odio».

En la provincia de Córdoba, los colectivos feministas también se suman a la protesta. La Asamblea Ni Una Menos y Alerta Feminista invitaron a la ciudadanía a congregarse a partir de las 17 horas en el cruce de la avenida Colón y La Cañada, en la capital provincial, para marchar y unirse al reclamo nacional.