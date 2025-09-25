En 10 fotos | Neuquén y Roca marcharon por el triple femicidio: «Nos matan a las pibas en la cara de la gente»
Miles de vecinos y vecinas salieron a las calles para reclamar justicia por Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Las imágenes de las movilizaciones en la región.
Un triple femicidio enlutó a toda la Argentina. El asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela enardeció a los vecinos de Buenos Aires y rápidamente el enojo social se extendió en distintas localidades. En Neuquén y Roca marcharon para gritar «Ni una menos» y exigir justicia. «Nos matan a las pibas en la cara de la gente», fue uno de los cánticos que se escuchó en la manifestación.
De acuerdo a las declaraciones del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, la investigación gira entorno a la versión de un crimen vinculado al narcotráfico por las características y la violencia contra los cuerpos de las tres mujeres de 20 y 15 años de La Matanza.
Por el hecho hay cuatro personas imputadas: la pareja propietaria de la vivienda donde se halló a las jóvenes, además del hombre y la mujer que estaban limpiando la escena cuando llegó la Policía.
Triple femicidio: Neuquén exigió justicia por Brenda, Lara y Morena
Roca marchó por el triple femicidio en Florencio Varela
Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.
