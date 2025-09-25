En 10 fotos | Neuquén y Roca marcharon por el triple femicidio: «Nos matan a las pibas en la cara de la gente»

Un triple femicidio enlutó a toda la Argentina. El asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela enardeció a los vecinos de Buenos Aires y rápidamente el enojo social se extendió en distintas localidades. En Neuquén y Roca marcharon para gritar «Ni una menos» y exigir justicia. «Nos matan a las pibas en la cara de la gente», fue uno de los cánticos que se escuchó en la manifestación.

Neuquén marchó por el triple crimen que conmocionó a la Argentina. (Cecilia Maletti).

De acuerdo a las declaraciones del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, la investigación gira entorno a la versión de un crimen vinculado al narcotráfico por las características y la violencia contra los cuerpos de las tres mujeres de 20 y 15 años de La Matanza.

Por el hecho hay cuatro personas imputadas: la pareja propietaria de la vivienda donde se halló a las jóvenes, además del hombre y la mujer que estaban limpiando la escena cuando llegó la Policía.

Triple femicidio: Neuquén exigió justicia por Brenda, Lara y Morena

Las candidatas a diputadas nacionales por Neuquén de Fuerza Patria, Beatriz Gentile y Mercedes Lamarque, marcharon contra el triple crimen. (Cecilia Maletti).

Vecinos y vecinas de Neuquén gritaron por «Ni una menos». (Foto: Cecilia Maletti).

Brenda, Morena y Lara presentes en Neuquén. (Foto: Cecilia Maletti).

Miles de personas marcharon por Neuquén por el triple femicidio. (Foto: Cecilia Maletti).

Roca marchó por el triple femicidio en Florencio Varela

En Roca también se escuchó el grito por «Ni una menos». (Foto: Andrés Maripe)

«Y ahora que sí nos ven»: así fue la movilización en Roca. (Foto: Andrés Maripe).

Las calles de Roca exigieron justicia por el triple femicidio. (Andrés Maripé).

«Basta de matarnos». (Roca: Andrés Maripe).

Roca se movilizó por la violencia machista. (Foto: Andrés Maripe).

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.