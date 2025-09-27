Triple femicidio en Florencio Varela: identificaron a «Pequeño J», el narco que habría ordenado el crimen de las chicas

La investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) continúa. El viernes por la noche sumaron a un quinto detenido como presunto partícipe del atroz crimen de las chicas de La Matanza y en las primeras horas de este sábado se sumó otro dato clave: «Pequeño Jota», el «cerebro» detrás del triple femicidio sería un joven de 20 años oriundo de Perú. Las autoridades difundieron su rostro para pedir urgente captura.

El líder narco señalado como el presunto autor intelectual del femicidio de Brenda, Morena y Lara fue identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano. Tiene 20 años y es oriundo del departamento peruano de La Libertad.

Las autoridades lo señalaron como el líder narco conocido por el alias de «Pequeño J». Fuentes cercanas a la investigación informaron que el sospechoso tiene «intenciones de fugarse del país», por este motivo se tomó la decisión de hacer pública su identidad y su imagen.

La alerta se emitió a todas las fuerzas de seguridad, puestos fronterizos y aeropuertos. «Se solicita la máxima colaboración de la ciudadanía en caso de contar con información que pueda conducir a su paradero», informaron en el parte de búsqueda.

Desde la Policía Bonaerense emitieron una alerta nacional e internacional.

Los efectivos de la Policía bonaerense irrumpieron en el barrio Zavaleta de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de atraparlo, pero Valverde Victoriano ya no se encontraba en el lugar. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que se cree que «Pequeño J» es el actor intelectual del triple femicidio con el objetivo de «dar un mensaje» a las líneas medias de la organización criminal.

El triple femicidio de Florencio Varela sumó un quinto detenido

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó el viernes que capturaron al quinto sospechoso en Bolivia, cerca de la frontera con Argentina.

El sujeto fue identificado como Lázaro Víctor Sotacuro, quien se encontraba en la ciudad de Villazón. Por el momento, no trascendió qué vinculación tuvo con el crimen de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

«Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia», precisó Bullrich.

El ahora detenido «se encontraba prófugo por el crimen» y próximamente será «trasladado a dependencias de la DFI de la PFA».