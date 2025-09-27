Triple femicidio en Florencio Varela: «Sello narco», el rastro criminal que sacude el caso de las chicas de La Matanza

Triple femicidio en Florencio Varela: el "sello narco", el rastro criminal que sacude el caso de las chicas de La Matanza

La búsqueda de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) duró cinco días y terminó de la peor manera: fueron hallada muertas. El macabro hallazgo desencadenó una investigación que hasta el momento tiene solo cinco detenidos. Las autoridades buscan a Tony Janzen Valverde Victoriano, señalado como el autor intelectual del triple femicidio. Tras emitir una alerta nacional e internacional, profundizan la investigación sobre el «sello narco» para desentrañar lo que hay detrás del caso.

El triple femicidio tiene varias líneas investigativas, pero la principal está ligada al narcotráfico y las organizaciones que ya se instalaron en la Argentina. Los investigadores sospechan que todo fue parte de una «venganza» y que los crímenes tienen notables características del «sello narco».

Triple femicidio en Florencio Varela: qué es el «sello narco»

El especialista en Seguridad Pública, Daniel Adler, en una entrevista con Noticias Argentinas explicó en qué consiste este particular sello que permitió adelantar la hipótesis que detrás de los asesinatos de Brenda, Morena y Lara se encuentran «bandas narcocriminales de gran poder» tanto en el territorio nacional como el internacional. En este sentido informó: «El sello narco depende de una organización y tiene la particularidad de que se usa extrema violencia y en muy rápida velocidad de gestión».

Para el especialista, los integrantes de las bandas pueden pasar desapercibidos porque poseen la habilidad de «camuflarse dentro de la sociedad civil» y esto les permite «desplazarse como lo hicieron ese viernes desde La Matanza hacia el Bajo Flores, de Flores hacia Florencio Varela».

“La particularidad, el sello que tanto se menciona, es el nivel de violencia”, resaltó y explicó que se trata de personas que son «psicópatas, maniáticos y perversos que cosifican al ser humano».

Adler argumentó que «lo único que les importa es dejar un mensaje, un precedente» y relacionó la violencia en este caso con episodios ocurridos en México, Ecuador y Colombia: «Lo que busca el narco es causar el máximo impacto en menor tiempo posible».

Es por esta razón que mientras realizan los crimines, se graban y lo replican: «Las redes sociales son la nueva modalidad de comunicar del mundo narco, de la cultura narco, del sello narco».

Por qué marcan a «Pequeño J» como quién ideó el triple femicidio

El especialista también se refirió a la posible culpabilidad de «Pequeño J» como la persona que planificó el triple femicidio y afirmó: «Como con componentes ideológicos y sesgos cognitivos nos hacen creer que un joven de 23 años es un líder narco, pero atrás de ese chico hay gente que lo protege. Él no tiene la técnica, la táctica, la mente fría, ni la planificación. Tienen que decir la verdad».

Adler aseguró que en el mundo hay diversas organizaciones de mucho poder ligadas al narcocrimen como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco, Nueva Generación, el Primer Comando do Capital (PCC), también el Comando Vermelho y el Tren de Aragua; y en este sentido expresó: «En estos momentos, y está comprobado, ocho de cada diez, es decir, el 80% de las víctimas no denuncia los hechos criminales porque descree de la Policía y la Justicia».

«Son más casi 60 organizaciones y cada una tiene su sello», comentó y agregó: «Argentina tiene mucho poder. En Europa se consume mucho más droga que en América, pero ahí no están las bandas narco».