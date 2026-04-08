“El buen mal”: el libro de una escritora argentina que ganó el Premio Aena de Narrativa y se llevó un millón de euros

La escritora argentina Samantha Schweblin fue distinguida con el Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana en su primera edición y se alzó con un galardón de un millón de euros por su libro El buen mal, una colección de relatos que, según el jurado, “eleva la tradición del cuento al punto más alto”.

El anuncio se realizó en la ciudad de Barcelona, donde la autora fue elegida por mayoría entre los finalistas. La presidenta del jurado, Rosa Montero, destacó que la obra de Schweblin “recorre la frontera de lo posible y lo imposible”, consolidando su estilo como una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea en español.

Durante su discurso, la escritora agradeció a los lectores y reflexionó sobre el valor de la literatura en contextos adversos: “Cuando parece que el mundo se cae en pedazos, insistimos en celebrar la literatura”, afirmó. Además, hizo referencia a la situación de la educación pública en Argentina, poniendo el foco en la “muy quebrada Universidad pública de Buenos Aires”.

El premio, que busca reconocer a la mejor novela en español publicada durante el último año, posiciona rápidamente al certamen entre los más importantes del mundo por su monto económico. Además del reconocimiento principal, los otros cuatro finalistas recibieron 30.000 euros cada uno.

Entre ellos se encontraban los españoles Enrique Vila-Matas, por Canon de cámara oscura, y Marcos Giralt Torrente, por Los ilusionistas; el colombiano Héctor Abad Faciolince, con Ahora y en la hora; y la chilena Nona Fernández, autora de Marcianos.

El acto de cierre estuvo a cargo del presidente de Cataluña, Salvador Illa, quien destacó el papel de Barcelona como uno de los principales centros editoriales del mundo hispanohablante y rindió homenaje al recientemente fallecido escritor valenciano Josep Piera.