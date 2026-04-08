Piden colaboración para encontrar a tres adolescentes desaparecidos en Roca

En Roca, operadores del Caina dependiente de la Senaf realizaron una denuncia por averiguación de paradero para dar con tres adolescentes que se encuentran desaparecidos.

Buscan a tres menores de Roca

Se trata de Thiago Miguel Inostroza, de 17 años, quien al momento de ser visto por última vez vestía una campera inflable con capucha color bordo, jean claro y zapatillas negras con tiras blancas.

Thiago Miguel Inostroza.

También es buscado Sebastián Emanuel Torres, de 15 años, quien llevaba una campera tipo buzo gris, pantalón de buzo negro y zapatillas grises con tiras rojas.

Sebastian Emanuel Torres.

El tercer menor es Leonardo Joaquín Domínguez, de 16 años. Vestía una campera deportiva Nike blanca con negro, pantalón de buzo negro, zapatillas negras con detalles azules y gorra negra con detalles dorados. Como seña particular, presenta una cicatriz en su mano izquierda.

Leonardo Joaquin Dominguez.

Desde las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. Cualquier información puede ser comunicada al 911 o al turno fiscal de Roca al (0298) 154231271.