La fiscalía investiga la muerte de una una bebé en un jardín de infantes de Bariloche

El fiscal de turno Inti Isla (a la derecha) dirigió las primeras pesquisas tras tomar conocimiento de la muerte de la bebé. (foto gentileza)

La mañana trascurría sin sobresaltos en el jardín de infantes, ubicado en la avenida San Martín al 600 de Bariloche, hasta que unos gritos cargados de angustia resonaron en el edificio. Una beba no reaccionada a pesar de los intentos del personal por despertarla. El drama golpeaba las puertas del establecimiento.

Como la pequeña no reaccionaba, la trasladaron de urgencia hasta el hospital Ramón Carrillo de esta ciudad. El personal médico intentó que la bebé recupere los signos vitales con las maniobras de reanimación, que se extendieron por un lapso prolongado. Pero no pudieron salvarle la vida.

La bebé de tres meses, según informaron fuentes con conocimiento del caso, murió después del mediodía de este miércoles.

Una investigación en marcha

Tras la noticia del deceso de la pequeña, el fiscal de turno Inti Isla, acompañado de funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF), fue hasta el jardín para iniciar la investigación preliminar, para tratar de esclarecer el dramático acontecimiento. También, personal de la Oficina de Asistencia a la Víctima (Ofavi) brindó asistencia a la familia de la bebé.

Desde el MPF comunicaron que la fiscalía dispuso que el cuerpo permanezca en la morgue judicial para la autopsia, que se hará este jueves. El objetivo es establecer la causa del deceso de la pequeña sorprendió y causó una profunda angustia entre el personal del jardín.

Funcionarios del Gabinete de Criminalística inspeccionaron el jardín y secuestraron elementos de la bebé para su peritación. Por el momento, no hay ninguna hipótesis para explicar la muerte de la nena, porque la investigación preliminar recién comenzó.

También, la fiscalía recibió declaraciones del personal del jardín que se encontraba en el momento de la tragedia.