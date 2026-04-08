Cuánto ganan los astronautas de NASA en Artemis II y por qué no cobran extra por viajar al espacio

A diferencia de lo que muchos imaginan, los astronautas no reciben pagos extraordinarios por viajar al espacio. Como empleados federales de Estados Unidos, perciben un salario definido por una escala oficial.

La misión Artemis II volvió a poner en el centro de la escena a los astronautas de la NASA, protagonistas de uno de los proyectos más ambiciosos de la exploración espacial. Pero más allá del desafío técnico de orbitar la Luna, surge una pregunta que despierta curiosidad: cuánto ganan quienes participan en este tipo de expediciones históricas.

Cuánto cobran los astronautas

A diferencia de lo que muchos imaginan, los astronautas no reciben pagos extraordinarios por viajar al espacio. Como empleados federales de Estados Unidos, perciben un salario definido por una escala oficial.

En promedio, un astronauta con experiencia puede ganar entre 105.000 y más de 160.000 dólares anuales, dependiendo de su trayectoria dentro de la agencia. En algunos casos, los ingresos superan los 150.000 dólares por año.

Esto significa que quienes integran Artemis II continúan cobrando su sueldo habitual, sin importar que participen en una misión alrededor de la Luna.

Cómo se define el salario

El sistema salarial se basa en la escala del gobierno estadounidense conocida como General Schedule, particularmente en los niveles GS-12 y GS-13.

El monto final depende de factores como:

Experiencia previa

Antigüedad

Nivel de responsabilidad

En etapas iniciales, el salario puede rondar los 66.000 dólares anuales, mientras que los perfiles más experimentados superan ampliamente los 140.000 o 150.000 dólares.

Además del sueldo, el puesto incluye beneficios como cobertura médica, vacaciones pagas y aportes jubilatorios.

Por qué no hay pagos extra por viajar al espacio

Uno de los datos más llamativos es que la NASA no contempla bonificaciones por riesgo o peligrosidad. Es decir, participar en una misión espacial —incluso una tan exigente como Artemis II— no modifica el ingreso económico.

Durante las misiones, todos los gastos están cubiertos: transporte, alimentación, alojamiento y equipamiento. También se otorga un viático diario para gastos menores, que ronda los 5 dólares por día.

Aunque el salario genera interés, ser astronauta implica mucho más que una remuneración. Es una carrera que exige años de formación, entrenamiento intensivo y preparación constante para enfrentar situaciones extremas.

Misiones como Artemis II representan un hito en la exploración espacial y una oportunidad única de contribuir al conocimiento científico global.

En ese sentido, el principal incentivo no es económico, sino el prestigio profesional y la posibilidad de formar parte de proyectos que marcan la historia.