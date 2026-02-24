San Martín de los Andes duplica su población cada 10 años y busca un ordenamiento territorial

San Martín de los Andes duplica su población cada diez años. Crece el doble de la media nacional. Hoy, de acuerdo al último censo nacional, la localidad cordillerana tiene 37 mil habitantes. El desafío fue no avanzar de manera desordenada como ha sucedido en otras ciudades turísticas y por eso, las autoridades avanzan en la segunda fase del Plan de Ordenamiento Territorial.

Este segundo informe se presentó en la sala Gunter Blass del Centro Cultural Cotesma y según definieron, se trata de “la etapa de prospectiva, orientada a la construcción de escenarios futuros posibles y el análisis de sus implicancias territoriales, ambientales y urbanas”. El arquitecto y urbanista Demián Rotbart expuso los principales contenidos del informe que orientarán las políticas públicas hacia el modelo de ciudad que finalmente se defina.

La elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Movilidad Urbana y el Código de Planeamiento Urbano de San Martín de los Andes es una iniciativa de la Secretaría de Coordinación del Consejo de Planificación Estratégica, con el acompañamiento del Consejo Provincial de Planificación y Acción para el Desarrollo (Copade) y el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

“El objetivo es establecer qué se puede hacer y qué no, dónde debe haber mayor densidad. Hay que tomar medidas para que el crecimiento de San Martín de los Andes sea armónico. Hay faldeos, mallines, bosques y si esta tendencia actual continúa sin regulación va a terminar horadando estos sitios”, argumentó Félix Cariboni, subsecretario de Planificación Estratégica de San Martín de los Andes.

San Martín de los Andes tiene, de acuerdo al último censo, 37 mil habitantes. Foto: gentileza

Puso como ejemplo el humedal de la Vega Plana, un área verde de 750 hectáreas situada 6 kilómetros al noreste del casco central de San Martín de los Andes: “Parece un campo en medio de la ciudad, pero tiene una fuerte presión inmobiliaria. ¿Qué hacemos con ese lugar? Porque si seguimos al ritmo de la urbanización nos quedamos sin ese humedal con lo que eso implica en términos hidrológicos”.

Hoy, en el centro, agregó, solo se puede construir edificios de tres pisos de altura. “Esa densidad de 9 metros: ¿convendría llevarla a otros barrios? El modelo del lote con una casita es posible, pero si continuamos con ese modelo será un ejido muy largo, extenso y caro. Se podría pensar en otro modelo multifamiliar, por ejemplo”.

El estudio arrancó en septiembre del año pasado y demandará un año de trabajo. “Siempre está el fantasma de la nula factibilidad de servicios de infraestructura, como el agua, cloacas y gas (aunque en gas, ahora se mejoró un poco)”, mencionó Cariboni.

Otra cuestión que preocupa es el tránsito en la Ruta Nacional 40 y el proceso de pavimentación en la Ruta Provincial 62 al lago Lolog que “podría generar un repoblamiento de esa zona”. “El colapso del tránsito es una variable importante. Hay distintos desarrollos en la ciudad y hace que no podamos llegar con los servicios públicos”, subrayó.

El foco también está puesto en las escuelas ya que la mayoría está ubicada en el centro. “Todos confluyen a la misma hora en el mismo lugar. Es una cuestión a resolver. Todos estos son escenarios prospectivos que nos permiten evaluar en qué situación nos encontramos para tomar decisiones estratégicas: qué hacer con lugares que no están urbanizados, con faldeos y bosques”, dijo y agregó que el código permitirá establecer “reglas claras para los inversores”. “De otra forma, San Martín de los Andes queda librado al mercado”, acotó.

El Código de Planeamiento que permitirá ordenar el territorio requiere la aprobación del Concejo Municipal aunque las autoridades insistieron en la necesidad de que sea consensuado. Por eso, también consultaron a los colegios profesionales y a los desarrolladores.

La expansión de San Martín de los Andes es llamativa desde los últimos años con el desembarco de muchas familias provenientes de los grandes conurbanos no solo de Buenos Aires sino de Córdoba y Rosario. “Vienen para ganar calidad de vida. Llegan parejas con nenes chiquitos. Casi no hay nacimientos en la localidad”, señaló.

Deuda pendiente

-En la presentación del segundo informe participaron concejales, funcionarios municipales, representantes de juntas vecinales, desarrolladores inmobiliarios, colegios profesionales y organizaciones sociales.

-Desde la Secretaría de Coordinación del Consejo de Planificación Estratégica remarcaron que la formulación de un Código de Planeamiento Urbano es una deuda histórica de San Martín de los Andes y “una herramienta clave para ordenar su crecimiento con criterios de equidad, sostenibilidad y previsibilidad”.