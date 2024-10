Sarampión en Lamarque: panorama a 11 días del brote, con ocho casos confirmados

“Vacunación obligatoria a todo el personal de salud pública y privada, estaciones de servicio, galpones, empresas de transporte, taxis y distribución”, fue la medida que dispuso Provincia para todo el Valle Medio, tras confirmar cinco nuevos casos de sarampión en Lamarque.

Enfocados en la importancia de que los vecinos y vecinas completen las dosis necesarias de la vacuna Triple Viral contra el sarampión, la rubeola y las paperas, desde el Hospital “Dr. Jorge Rebock” señalaron a RÍO NEGRO que finalmente se sumó un paciente más a los 10 que se encontraban relacionados en las primeras sospechas y que de esos, ocho dieron positivo al diagnóstico de “infección aguda” por esta enfermedad contagiosa, que no tiene casos autóctonos en Argentina hace 24 años. Cabe recordar que en este brote rionegrino, influyó un viaje al exterior (Colonia Piraí, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia) que realizaron algunos de los involucrados, a mediados de septiembre, antes de evidenciar los primeros síntomas de alarma.

Transcurridos más de 10 días desde el inicio del proceso, registrado el pasado viernes 4, este martes señalaron desde el nosocomio que “la situación es dinámica y puede variar, pero por ahora estamos sin casos nuevos”. Lo vivido, reconocieron, motivó un aumento de consultas al centro de salud y un incremento también en el interés por la colocación de vacunas pendientes, que muchas familias venían postergando. Esa responsabilidad suele recordarse en la rutina de los controles de Salud Escolar, por ejemplo, pero este brote demostró la importancia real que tiene por fuera del ámbito educativo.

Sarampión en Lamarque | Volver al uso de barbijo

“Hospital y los centros de atención primaria “Industrial” y “Belgrano” estarán vacunando con vacuna Triple Viral hasta las 17. Apuntan a niños (1 año o 5 años) que no tengan el esquema completo, docentes, porteros, policías, bomberos, comerciantes con atención al público, transportistas, colectiveros, taxistas. Se solicita a la comunidad acercarse”, indicaron a través de la cuenta oficial del hospital, en Facebook.

Con este panorama, el equipo dirigido por Natalia Rodríguez y con Liliana Ortiz como vocera y referente de Epidemiología, pidió volver a un hábito que trajo un recuerdo de la pandemia: el uso del barbijo, que durante estos días también fue obligatorio para todos los que asistieran a realizar consultas.

El Municipio, por su parte, a cargo del intendente Sergio Hernández, volvió a quejarse de la poca información que se difunde y de la falta de opciones que tienen las familias para poder atenderse. “Es muy crítica la situación, pero tampoco hay alternativas, las consultas incluso con la cobertura de IPROSS tienen un plus de 10 mil ó 12 mil pesos, mientras que la consulta particular asciende a 20 mil… así todos van al hospital aunque no les solucionen el problema”, señaló el jefe comunal. La institución sanitaria tiene una Complejidad Grado 3 con internación para apenas 12 camas y es uno de los siete hospitales que dependen de Choele Choel como cabecera de la zona.

Con el compromiso de Hernández de obedecer lo que dispongan las autoridades sanitarias, la expectativa ahora estaba puesta en la asunción del nuevo ministro de esa cartera a nivel provincial, el cardiólogo Demetrio Thalasselis, que tendrá lugar este miércoles a las 15, en Viedma.

Sarampión en Lamarque | Seguimiento por 30 días

Mientras tanto, desde redes sociales, el área difundió imágenes sobre cómo reforzó la vacunación de trabajadores esenciales en Chimpay y Luis Beltrán, que conviven e interactúan cotidianamente no sólo con Lamarque, sino también con habitantes de Pomona, Choele Choel, Darwin, Coronel Belisle, Colonia Josefa y Chelforó. La última comunicación oficial sobre el tema se conoció desde Viedma el pasado miércoles 9, a través del sitio web.

Vacunación en Chimpay – Foto: Ministerio de Salud RN.

***

Vacunación en Belisle – Foto: Ministerio de Salud RN.

***

Respecto al seguimiento planificado, confirmaron que los casos positivos involucran a niños, adolescentes y adultos (entre 18 meses y 34 años), que no necesitaron internación en ningún caso, pero que van a ser monitoreados durante 30 días aproximadamente. “Todo depende de la evolución de la enfermedad, como ya dijimos, es dinámica la situación”, recalcó Ortiz.

Sarampión en Lamarque | Pedido de Informes

Desde la legislatura, el bloque Vamos con Todos, junto a integrantes de la bancada PJ Nuevo Encuentro, informaron sobre la presentación de un pedido de informe dirigido al Ministerio, para “conocer si se garantiza el derecho universal a la salud y reclamar respuestas claras a la ciudadanía sobre la situación epidemiológica actual”.

Entre los puntos solicitados, incluyeron “la nómina de integrantes del equipo de respuesta rápida de la provincia, el presupuesto anual destinado a situaciones de alerta epidemiológica, las medidas implementadas y el estado de tratamiento y seguimiento de los pacientes afectados en la localidad de Lamarque”. También se pidieron “detalles sobre la disponibilidad de recursos, como camas y ambulancias, la coordinación con instituciones educativas respecto a los esquemas de vacunación y los programas y campañas provinciales vigentes, para facilitar el acceso a las vacunas y prevenir la propagación de enfermedades”.