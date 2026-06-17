La Fiesta de la Nieve en Bariloche tiene fechas confirmadas y se abre la inscripción para ser reina

La Fiesta Nacional de la Nieve se realizará el fin de semana largo de agosto, del 14 al 17, según confirmó el secretario de Turismo y presidente del Emprotur, Eric Guzmán.

La definición de la fecha agilizó también el proceso de inscripción para elegir a la futura Reina Nacional de la Nieve. Por eso, la Municipalidad abrió ayer el registro de postulantes que tiene un plazo corto para presentar toda la documentación, hasta el lunes 22 de junio, para quienes estén interesadas en representar a la ciudad y sus atractivos turísticos e invernales.

Por el momento no se confirmaron los artistas que serán parte de esta nueva edición, que es la número 55, pero la organización los irá anunciando en los próximos días. Lo que sí se sabe es que la fiesta tendrá actividades en distintos puntos de la ciudad, propuestas culturales, espectáculos, presencia en el cerro Catedral y momentos tradicionales que forman parte de la historia del evento.

Entre las actividades previstas se proyecta un lanzamiento institucional en el Teatro La Baita, con la participación de la Filarmónica de Río Negro, además de una jornada especial en el cerro Catedral, donde volverá la bajada de antorchas, propuestas visuales sobre la montaña y distintas sorpresas que se terminarán de confirmar más cerca de la fecha, señalaron desde el Emprotur que acompaña la iniciativa que organiza la Municipalidad a través de la secretaría de Turismo.

La confirmación de la fiesta, que en esta gestión municipal retomó actividades tradicionales convocantes como el concurso de hacheros o el desfile del pulóver, se produce en la previa al inicio de la temporada invernal que se vive con expectativa por la alta demanda que tiene la ciudad y las perspectivas de contar con el manto blanco de nieve en las laderas del Catedral para poder habilitar progresivamente las pistas de esquí, el gran imán de los inviernos.

“La Fiesta Nacional de la Nieve es mucho más que un evento turístico. Es parte de la historia de Bariloche, de nuestra identidad y de la manera en que la ciudad se muestra al país en uno de sus momentos más esperados del año”, destacó Guzmán, quien destacó la tarea de promoción que lleva adelante el Emprotur, que semanas atrás realizó el lanzamiento en el Planetario de Buenos Aires.

El año anterior, la Fiesta de la Nieve fue un evento de alta convocatoria con los shows centrales de Thiago PZK, figura de la escena urbana, y la banda tropical La T y La M.

La inscripción a postulantes a reina de la Nieve está abierta

La elección de la Reina Nacional de la Nieve se retomó en los últimos dos años y volverá a ser parte de la fiesta en agosto. Para las interesadas en postularse, se habilitó la inscripción entre este martes 16 y el lunes 22 de junio, de 8 a 13, en las oficinas de la secretaría de Turismo ubicadas en el primer piso del Centro Cívico.

Para formar parte del certamen, las aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios a la fecha de anotarse, comenzando por tener los 18 años cumplidos. Asimismo, deben ser nacidas en la localidad o acreditar un mínimo de tres años de residencia consecutiva en la ciudad mediante la documentación pertinente.

Se volverá a elegir la Reina Nacional de la Nieve. Foto Archivo/ Marcelo Martínez.

Un dato importante para tener en cuenta es el cupo: participarán formalmente del concurso las primeras 10 postulantes que entreguen sus papeles de forma completa. En caso de superar esa cantidad de inscriptas, se habilitará una instancia de preselección en la que se evaluará la oratoria, la comunicación, la presencia y los conocimientos generales de las candidatas.

El proceso de inscripción exige la entrega de un formulario de inscripción y un compromiso debidamente firmados, fotocopia del DNI actualizado, certificado de apto físico y una constancia de estudios.

Además, se debe enviar por correo electrónico (a fiestanacionaldelanieve2026@gmail.com) dos fotografías actuales —una de rostro y otra de cuerpo entero— junto con un video corto de un máximo de 3 minutos de duración. En dicha pieza audiovisual, grabada de forma sencilla y sin producción especial, la postulante deberá expresar con sus propias palabras sus motivaciones para representar a Bariloche, el sueño que tiene para su ciudad y cómo se imagina un día único allí.

Quienes resulten preseleccionadas iniciarán un intenso período de capacitaciones y talleres formativos durante el mes de julio, orientados a la cultura general, el turismo local, la comunicación y el asesoramiento de imagen integral.