Quini 6: un único ganador se llevó más de $7.651 millones en el sorteo del domingo 16 de agosto 2026

El Quini 6 protagonizó una noche histórica e inolvidable tras la realización del sorteo número 3.400, en la velada del domingo 16 de agosto 2026.

La jugada consagró a un único apostador en todo el país, que descifró en soledad la combinación mayor de la modalidad «Tradicional» de Quini 6, adjudicándose una cifra récord que supera los $7.651 millones.

De acuerdo con la información validada formalmente por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, los restantes pozos mantuvieron un intenso reparto de premios secundarios y preparan un nuevo pozo acumulado para la próxima edición.

Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo del domingo 16 de agosto 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe arrojó las combinaciones de Quini 6 de la jornada dominical, distribuyendo cifras millonarias entre miles de apostadores.

El detalle oficial de los números extraídos y los premios entregados en cada una de sus modalidades comprende:

Tradicional Primer Sorteo: 02 – 09 – 15 – 18 – 28 – 31 6 aciertos: 1 ganador que se lleva $7.651.790.722,80 5 aciertos: 74 ganadores ($771.296,59 cada uno) 4 aciertos: 3.382 ganadores ($5.062,92 cada uno)

02 – 09 – 15 – 18 – 28 – 31 La Segunda del Quini: 02 – 18 – 28 – 34 – 43 – 44 6 aciertos: Vacante (con un pozo de $1.100 millones) 5 aciertos: 18 ganadores ($3.170.886 cada uno) 4 aciertos: 830 ganadores ($20.629,86 cada uno)

02 – 18 – 28 – 34 – 43 – 44 El Quini que Siempre Sale: 02 – 06 – 09 – 10 – 32 – 35 5 aciertos: 55 ganadores que percibirán $9.288.885,60 cada uno.

02 – 06 – 09 – 10 – 32 – 35

El gran protagonista de la noche quebró los registros históricos de recaudación, al embolsar en soledad los más de $7.651 millones del primer sorteo.

A su vez, la categoría «Siempre Sale» ratificó su esquema de resolución obligatoria al premiar a 55 participantes en distintos puntos de la Argentina.

Próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe: pozo acumulado de Quini 6 para el miércoles 19 de agosto 2026

Tras la consagración del nuevo multimillonario y al haber quedado desierta la modalidad «La Segunda», las autoridades de la Lotería de Santa Fe reconfiguraron las estimaciones para la edición número 3.401, que se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de agosto 2026 a las 21:15.

Los jugadores pueden tramitar sus cupones oficiales seleccionando seis números (del 00 al 45) en cualquier agencia autorizada, antes del cierre comercial de la jornada de sorteo.

El acto oficial podrá seguirse en directo mediante la TV Pública, canales de televisión provinciales y a través del canal oficial de YouTube de la institución santafesina.