Incendios en Bariloche: secuestran elementos sospechosos, pero no hay imputados

brigadistas del Splif lucharon cuerpo a cuerpo con el fuego en un sector de la ladera norte del cerro Otto de Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

La investigación orientada a determinar la posible autoría intencional de los incendios que afectaron esta semana el cerro Otto derivó en el allanamiento de una vivienda desocupada en la misma zona, donde fueron encontrados dos bidones con combustible.

Según informó la Policía, se trata de elementos útiles para la investigación y que de por sí representan un riesgo, pero que no se pueden asociar de manera directa con el propósito de encender fuego. Por eso no hay imputados directos todavía, aunque podrían surgir novedades a partir de “otras líneas” e hipótesis que están en evaluación.

Los incendios se repitieron desde el último lunes, en el faldeo norte del Otto, en la parte alta del barrio Melipal. El momento más crítico ocurrió la tarde del miércoles y en total resultaron afectadas unas 10 hectáreas.

Por la modalidad y ubicación de los focos, cundió de inmediato la sospecha de que habían sido provocados. Pero no hay datos firmes todavía para dar con los eventuales responsables.

La investigación del hecho está a cargo del fiscal Guillermo Lista y las medidas estuvieron vinculadas también con un litigio por terrenos en la misma zona. Según fuentes policiales, la denunciante en esos hechos, Mónica Goye, participó del allanamiento, que se realizó en una propiedad atribuida a la familia Boock.

En la propiedad allanada, ubicada en la parte alta de la ladera urbanizada, existen dos viviendas. En una de ellas, de dos plantas, que estaba deshabitada, fueron hallados algunos elementos de utilidad para la investigación y al menos un bidón con ocho litros de un líquido que estaba rotulado en el mismo envase como “nafta”, y que será sometido a pericias.

Las fuentes calificaron el allanamiento como “parcialmente positivo” y agregaron que es muy prematuro determinar la responsabilidad de alguna persona.

Señalaron, sin embargo, que el bidón, si bien puede no tener relación con los focos de fuego ya registrados, configura “un elemento de riesgo potencial” en un área de bosque y de alta sensibilidad por los incendios.

El trabajo de fiscalía se centró también en estos días en la recolección de testimonios, aunque hasta ahora no habría datos fundados que permitan determinar con certeza la intencionalidad de los incendios e identificar a algún presunto responsable.

Más personal y refuerzo de los patrullajes

Los incendios demandaron un intenso trabajo del Splif y se concentraron en la vertiente norte del cerro Otto, donde predominan bosques nativos e implantados y sectores poblados, con caminos de difícil transitabilidad.

Esa zona es objeto desde el jueves de una vigilancia más específica, con el objeto de minimizar el peligro de nuevos incendios.

El jefe de la Regional III de Policía, Nelson Torres, dijo que la tarea está a cargo de la comisaría 27 con jurisdicción en el lugar, a la que se sumó la brigada Rural y miembros del COER de Bariloche.

Agregó que por disposición del jefe de Policía, Daniel Bertazo, fueron enviados a esta ciudad un total de 16 efectivos de la división montada de Roca y del Coer de Viedma para reforzar el operativo.

La temporada de mayor riesgo de incendios recién se inicia y ese tipo de despliegue podría sostenerse en el tiempo, tanto en Bariloche como en El Bolsón.