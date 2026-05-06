Aseguran que Estados Unidos e Irán firmarían un acuerdo de paz para liberar el Estrecho de Ormuz

El conflicto bélico que paraliza el flujo energético global estaría cerca de un desenlace diplomático. Según fuentes pakistaníes de la agencia Reuters, Washington y Teherán estarían a punto de sellar un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

El pacto consistiría en un documento de una sola página que permitiría normalizar la navegación en el Estrecho de Ormuz.

Para facilitar el cierre del acuerdo, el presidente Donald Trump habría ordenado pausar la misión «Proyecto Libertad», la ambiciosa operación de escolta naval que había lanzado apenas 48 horas antes. El mandatario minimizó los últimos incidentes en la zona calificándolos como simples «escaramuzas» y ratificó que la tregua en la región seguiría vigente pese a las tensiones de los últimos días.

Los ejes del borrador del acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos: fondos congelados y plan nuclear

De acuerdo con lo revelado por el portal Axios, el entendimiento incluiría concesiones estructurales que ambos gobiernos estarían dispuestos a aceptar para destrabar el conflicto:

Suspensión nuclear: Irán se comprometería a detener de inmediato el enriquecimiento de uranio.

Irán se comprometería a detener de inmediato el enriquecimiento de uranio. Alivio económico: Estados Unidos procedería al levantamiento de sanciones y a la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados.

Estados Unidos procedería al levantamiento de sanciones y a la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados. Libertad de navegación: ambas partes eliminarían las restricciones al tránsito por el Estrecho de Ormuz, permitiendo que el petróleo vuelva a circular sin riesgo bélico.

La diplomacia estadounidense esperaría una respuesta definitiva de las autoridades iraníes en las próximas 48 horas. Este plazo coincide con un intenso despliegue en Asia, donde el canciller iraní, Abás Araqchi, se reunió en Beijing con su par chino, Wang Yi, para coordinar los términos del cese al fuego.

China se perfila como el garante en las sombras de este pacto, especialmente ante la visita oficial de Trump a Beijing programada para el 14 y 15 de mayo. El gigante asiático buscaría asegurar la estabilidad de los precios globales de la energía, una prioridad que comparte con el gobierno norteamericano.