Corte de luz en el centro de Neuquén: CALF informó que fue por una «falla», piden precaución por la falta de semáforos

Un corte de luz sorprendió a los vecinos de Neuquén este miércoles 25 de febrero. El hecho afectó de manera inmediata el normal funcionamiento del centro de la ciudad y sobre todo, complicó el tránsito.

CALF explicó el corte de luz

La salida del servicio generó caos ya que dejaron de funcionar los semáforos en las intersecciones más transitadas de neuquén. La Policía de Neuquén tuvo que montar un operativo para controlar el paso de los vehículos y evitar siniestros, pero solicitaron circular con extrema precaución.

Por su parte desde la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informaron que sus equipos técnicos ya se encuentran trabajando para restablecer el suministro en las zonas afectadas.

Según el comunicado oficial, el inconveniente no fue una falla aleatoria del sistema, sino que se originó a raíz de un incidente en una obra que se está ejecutando en la intersección de las calles Alberdi y Santa Fe.

La causa de la falla corresponde a una obra en calle Alberdi y Sta Fe. pic.twitter.com/qM2vb1vsvX — CALFNeuquen (@CalfNeuquen) February 25, 2026

Se espera que el servicio se normalice de forma paulatina en las próximas horas una vez que finalicen las maniobras de reparación en el sector mencionado. Mientras tanto, se recomienda a los ciudadanos evitar las zonas de mayor congestión y circular con cuidado para prevenir accidentes derivados de la falta de señalización luminosa.