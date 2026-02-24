Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para el miércoles 25 de febrero en Neuquén

CALF informó sobre dos cortes de luz en Neuquén capital.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó dos cortes programados de luz que alcanzará a dos sectores de la ciudad de Neuquén el próximo miércoles 25 de febrero.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el miércoles

CALF indicó que los cortes programados para este 25 de febrero serán de la siguiente forma: