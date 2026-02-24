Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para el miércoles 25 de febrero en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico será para hacer mantenimiento de una subestación transformadora. El sector que alcanzará y horas a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó dos cortes programados de luz que alcanzará a dos sectores de la ciudad de Neuquén el próximo miércoles 25 de febrero.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el miércoles
CALF indicó que los cortes programados para este 25 de febrero serán de la siguiente forma:
- De 07:30 a 11:30 h: Desde Alderete hasta Independencia, entre Amancay y Río Diamante.
Motivo: Mantenimiento en Subestación Transformadora.
- De 08:00 a 12:00 h: Zona aledaña a la esquina de Illia y Alderete.
Motivo: Mantenimiento en Subestación Transformadora.
