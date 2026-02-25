¡Confirmado! Los estatales de Neuquén cobrarán su salario este viernes 27 de febrero 2026

El Gobierno provincial informó que los estatales de Neuquén cobrarán su salario este viernes 27 de febrero.

También estarán depositados ese día en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN) los haberes del sector pasivo del ISSN.

Pago este viernes a estatales de Neuquén

El viernes cobrarán los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

El anuncio lo realizó el Ministerio de Economía, Producción e Industria al remarcar que «la medida alcanza a los agentes activos del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados».

Al igual que los meses anteriores, el pago se hará efectivo antes de que termine el mes.