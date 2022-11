Se hicieron pasar por su hija para estafarla por teléfono en Neuquén 

Una mujer casi cae en una estafa telefónica, luego de que una chica la llamara haciéndose pasar por su hija en la madrugada del domingo. Logró darse cuenta a tiempo y cortó la comunicación cuando la persona le pidió plata.

El domingo a las 3:20 de la madrugada Teresa recibió un llamado, y a pesar de estar dormida atendió, ya que a esa hora “no va a ser para darte una buena noticia”, indicó ella en diálogo con radio Cumbre.

Del otro lado del teléfono contestó una chica que se hizo pasar por su hija, mientras parecía que lloraba. Teresa explicó que durante la llamada le contó que le habían entrado a robar a su casa y que la lastimaron. La chica aseguró que tenía la cara y la boca lastimada, y que por eso no la iba a escuchar bien.

También, la chica que llamó le dijo que a pesar que se habían llevado todo, querían plata. Fue en ese momento en que Teresa se dio cuenta de que estaba siendo estafada telefónicamente, por lo que decidió cortar la llamada. Previo a ello, le dijo que se quede tranquila porque iba a llamar a la policía y que iba para el lugar.

Teresa comentó que tiene dos hijas, y apenas cortó, las llamó para constatar que se encontraban bien. Además, detalló que el llamado que le ingresó provenía de un número privado, y que su hija también tiene esa configuración por lo que, en un primer momento, pensó que se trataba de ella.

La mujer mencionó que fue un gran susto. “Sufro de presión alta, me agarró un estado de nerviosismo muy grande. Temblaba, no sabía qué hacer” relató ella y agregó que no pudo volver a dormir.

Las estafas telefónicas se repiten en distintos puntos y bajo similares modalidades. Hace unos días atrás, un hombre denunció que le hackearon su cuenta de WhatsApp y desde ahí estafaron a sus contactos. Otra estafa la sufrió una mujer a la que le vaciaron su cuenta del banco, luego que le robaron la línea de su celular.