Nueva estafa en Neuquén: le vaciaron la cuenta del banco gracias al robo de su línea de celular

Mónica, una vecina de Neuquén, perdió todo el dinero que tenía en su cuenta del banco por una estafa que se inició con el robo de su línea de celular. Aunque la base del hecho fue un cambio que se realizó desde la empresa de telefonía, tanto esta empresa como el banco respondieron que no se harán cargo de lo ocurrido. Entre la angustia y la inseguridad, decidió contar a RÍO NEGRO lo que le pasó para exigir que se tomen medidas.

Mónica Arzola explicó que todo comenzó el domingo pasado, cuando, estando en la calle, se dio cuenta que su celular no podía recibir llamadas ni mensajes. De golpe, no tenía señal ni datos móviles. Lo primero que pensó es que algo le había pasado al aparato y que tendría que esperar al día siguiente para resolverlo.

El lunes fue a la casa de su mamá para conectarse a la red de Wifi y tratar de resolver el problema de su línea, pero, antes, decidió que iba a pagar sus cuentas del mes. Fue en ese momento que entró al hombebanking y descubrió que sólo tenía 22 pesos de los 87.000 que había cobrado el viernes.

«Me dio una crisis, un ataque de nervios, se me cerró el pecho y me puse a llorar», recordó. Su hermana, Patricia, tomó el celular para tratar de averiguar qué había pasado. Cuando revisó los últimos movimientos descubrió dos transferencias, una de 85.000 y otra de 2.000 pesos, a nombre de una persona desconocida.

Aún sin poder recuperarse, Mónica fue a su banco, el Hipotecario. Al verla angustiada, la atendieron rápidamente, pero la respuesta la puso peor. Le dijeron que las transferencias habían sido autorizadas con la clave de seis números que la entidad envía por mensaje de texto, por lo que, desde su perspectiva, eran correctas.

La empezó con un llamado a Movistar

El paso siguiente fue ir a Movistar a consultar por la línea, que si bien la usaba Mónica, estaba a nombre de su hermana. En la empresa les explicaron que el domingo, alrededor de las 14, habían hecho un cambio de nómina, o sea que migraron la línea a otro chip.

Alguien se hizo pasar por Patricia y llamó a Movistar, con sus datos personales. La empresa hizo el cambio y, desde ese momento, la línea pasó a otro celular. Así fue como el mensaje de texto del banco para autorizar la transferencia llegó a los estafadores.

Mónica agregó que cuando pudo entrar a sus mails, descubrió notificaciones del banco avisando que se había agendado a un nuevo destinatario de transferencias, la persona a la que se le envió el dinero, y que se había modificado el domicilio.

Con una angustia en crecimiento, el martes volvió al banco a buscar una solución, pero le dijeron que no le devolverán el dinero porque no hubo un pedido de recupero de clave para entrar al homebanking, o sea que para la entidad esa clave nunca se cambió y, por lo tanto, quien usó la aplicación la conocía.

Desde Movistar, siguió Mónica, tampoco se harán responsables porque la línea estaba a nombre de la hermana y ella no fue afectada de manera directa.

Casi resignada, hizo la denuncia en la comisaría tercera y piensa pedir la intervención de Protección al consumidor. «A mi me dejaron mal, me sacaron todo, yo tengo cuentas que pagar, una familia, una casa», resaltó Mónica porque, indicó, hay quienes le dicen que no se tiene que preocupar tanto.

Además, su hermana también tuvo que cambiar todas sus claves y tomar medidas de seguridad porque teme que también hayan accedido a sus datos, pero como aún no había cobrado el sueldo, fueron por Mónica.

Ahora quiere que se revise lo que le sucedió para que no hayan más víctimas: «te dicen tanto que te cuides, que no des tus claves, y a ellos los llaman y cambian todo, estos trámites tendrían que ser solamente presenciales».