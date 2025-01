¿Se puede dormir en el camping Correntoso en Villa la Angostura?: qué pasó después de la advertencia de mapuches

El camping Correntoso, en Villa La Angostura, es uno de los puntos que está en discusión por el pernocte en el lugar. La comunidad mapuche Paisil Antriao es la que administra el sitio en la playa de lago Correntoso. Sostienen que aún no se llegó a un acuerdo con el Municipio y que no disponen de la capacidad para poder hacer un control sobre las carpas. Agregaron que con la temporada de verano aumenta la cantidad de visitantes. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén que estableció que debía restituirse el predio al Ejecutivo local.

El werken (vocero) de la comunidad Paisil Antriao, Florentino Nahuel, manifestó que vienen teniendo ya contactos con las autoridades del Ejecutivo local. «Se trabaja con los temas del acuerdo. Estamos esperando que alguien del Municipio de una respuesta en estos días. Esperamos que haya un acuerdo y evitar el desalojo», dijo en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Sostuvo que uno de los puntos del acuerdo es si habrá o no acampes, y cómo se regularizaría.

«Todos los años se llena de personas el camping. Hemos brindado el servicio por muchos años. No es fácil decirle a los visitantes que no al acampe. No tenemos un cuerpo de inspectores», marcó Nahuel.

«No estamos preparados para decirles a las personas si pueden o no tener sus carpas. Son gente de muchos años que ya viene al lugar. Y nunca ocurrió nada», expresó a este medio.

Por otro lado, remarcó: «Para nosotros no es un problema que alguien acampe, lo es para el Municipio. De hecho sería un servicio más que ofreceríamos».

En estos días ya se ven carpas y visitantes que pernoctan en el lugar. Se espera que aumente el número de personas en los próximos días.

Camping Correntoso: qué dicen los mapuches de Villa La Angostura

Un sentencia del TSJ confirmó en octubre del 2024 un fallo que ordena restituir el lote del camping Correntoso al Municipio de Villa La Angostura. «No tuvieron en cuenta la ley 26160. Nuestro abogado presentó un recurso ante la Corte y estamos esperando que dé una respuesta. Para nosotros la sentencia no está firme», indicó el werken.

En diálogo con RÍO NEGRO sostuvo que la carpeta técnica del relevamiento territorial está “retenida” por Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Dijo que aguardan que se la entregue a Provincia, que antes ya había dado su aval. Comentó que Luis Romero, que los representa en el Consejo de Participación Indígena, pudo ver que por ejemplo, que se reconocía en la cartografía del revelamiento el área del camping Correntoso como «territorio mapuche».