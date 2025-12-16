Se quebró una lumbar cuando un perro saltó para jugar con ella: reclamo en Neuquén por mascotas sueltas

Una consecuencia tan impensada como dolorosa sufrió una vecina de Neuquén cuando un perro labrador, al querer jugar con ella, la tiró al piso y produjo que se fracturara la primera lumbar, dos costillas y una de sus muñecas. La mujer, que ahora no puede trabajar, tuvo que afrontar costos médicos altos. «Si a una criatura le hace eso no se qué pasa», fue su reclamo.

«A milímetros» de golpearse la cabeza con el cordón

«Estaba cruzando la calle y de repente viene un labrador me apoya las dos patas y me tiró de espaldas«, relató la vecina en una entrevista con AM550. La mujer enfatizó que el animal lo hizo de una manera amistosa, pero que fue tal la fuerza que no pudo aguantar su salto.

«Probablemente me tenga que operar la columna después de 60 días de cama», señaló y agregó que «la primera semana de enero me operan la mano».

«Aparentemente se selló la primera lumbar pero está aplastando el canal de la medula y eso puede traer otras consecuencias», indicó. Asimismo, remarcó que estuvo a «milímetros» de pegarse la cabeza contra el cordón.

Gastos médicos y preocupación por un nuevo accidente

Producto del golpe, la vecina explicó que tuvo que «contratar a una chica para que me ayude en casa«, ya que se ve imposibilitada de realizar sus tareas diarias. «Me llegaron a dar morfina porque los dolores son insoportables», lamentó.

La vecina exigió que se haga un mejor control de los animales en la calle. (Foto: archivo Cecilia Maletti)

El episodio ocurrió en las calles Raqui y Huemul del barrio Mercantiles. La vecina solicitó que las autoridades hagan un mejor control de los animales que pasean en la vía pública, ya que un accidente similar podría traer consecuencias peores ya sea en un niño o a un adulto mayor. También, pidió que los dueños hagan un cuidado responsable de sus mascotas.

La vecina indicó que la dueña del animal fue identificada, pero que se desentendió del asunto. «No podemos vivir así, con perros sueltos en plazas y calles. Que los dueños se hagan responsables”, finalizó.