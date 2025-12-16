Volcaron sobre Ruta 7 luego de sacar el auto de la agencia en Neuquén: apuntan a una falla mecánica

Un fuerte vuelco ocurrió sobre Ruta 7 este miércoles. Dos personas oriundas de Tucumán habían retirado un auto de una agencia en Neuquén y protagonizaron el siniestro en Centenario. Apuntan a una falla mecánica.

El hecho ocurrió minutos antes de las 14 sobre la ruta provincial, entre las calles 8 y 9. El vehículo se trataba de un Citröen C4.

Allí, el conductor perdió el control en la mano Vista Alegre-Centenario, impactó contra el guardarrail, regresó a la calzada y luego volcó hasta terminar posicionado sobre uno de sus laterales, según informó Centenario Digital.

Afortunadamente, ninguno de los dos ocupantes resultó con heridas graves y ambos fueron asistidos por personal del Hospital Natalio Burd, como así también previamente habían sido auxiliados por otros automovilistas que circulaban por la zona.

Apuntan a una falla mecánica por el vuelco en Ruta 7

La Policía de Tránsito de Villa Obrera le realizó el test de alcoholemia al conductor, el cual dio resultado negativo.

Asimismo, el hombre declaró que el motivo del siniestro fue una falla en la dirección, lo que provocó que perdiera el control del rodado.

Foto: Gentileza Centenario Digital.

Mientras tanto, bomberos voluntarios tuvieron que recurrir a una autobomba para poder dar vuelta el vehículo y así normalizar el tránsito.