Se reanudaron los vuelos en Bariloche tras la nevada que paralizó el aeropuerto

La actividad en el aeropuerto internacional de Bariloche se reanudó este lunes, tras la intensa nevada de ayer que obligó a suspender la operación a partir del mediodía con la cancelación de 19 vuelos. Fuentes aeroportuarias informaron que la terminal aérea estaba operativa y la pista en condiciones, pero el problema fue la visibilidad.

Para este lunes, se esperan 39 vuelos, de los cuales cinco ya aterrizaron, desde las 5.58 de la mañana. Por el momento, solo un vuelo de Flybondi figura cancelado en la programación y otro de esa misma aerolínea, aparece como «demorado».

Según informaron desde Aeropuertos Argentinas, los 39 vuelos de hoy ya estaban previstos, es decir que no se sumaron nuevos ya que «no hay más aviones». Los pasajeros que sufrieron cancelaciones fueron reprogramados para toda esta semana.

Muchas familias decidieron dormir en el aeropuerto por las complicaciones de acceder a la terminal con las condiciones de la ruta y la falta de remises y taxis. El temor a que continúe nevando y no poder llegar a tiempo incidió en gran medida.

«Ayer llevé a varios pasajeros al aeropuerto y al rato, me pidieron que los busque nuevamente ya que sus vuelos no salían. La gente estaba preocupada. El tema es que al dejar sus hoteles, no podían regresar porque ya no tenían lugar. Así que tuvimos que recorrer bastante la ciudad en busca de algún alojamiento», contó Maximiliano, un remisero de Bariloche que advirtió que no ha dejado de trabajar desde ayer a la madrugada.

La situación también afectó al integrante de la Selección Argentina, Leandro Paredes, que pasó el fin de semana en Bariloche. Ayer por la tarde, se encontró con que su vuelo había sido suspendido y debió regresar al hotel donde se hospedó.

Esta mañana, las filas en los mostradores de las aerolíneas eran larguísimas. Estaban aquellos que despegarían en pocas horas y quienes buscaban información sobre sus vuelos.