Se suman ataques a perros en Villa El Chocón: «Están matando a nuestras mascotas»

La seguidilla de ataques a perros en Villa El Chocón no cesan. A la muerte de dos hace unos días, se le suma la agresión a otro esta semana. Los vecinos siguen alarmados y apuntan a un criancero que habría amenazado a varias familias.

«Están matando a nuestras mascotas», dijo Fernando a Diario RÍO NEGRO este jueves. Su perro sufrió una herida cortante en una axila, cerca de una zona vital.

Fernando es un médico cirujano de larga trayectoria y conocedor de lesiones. «Es una herida incisiva, no es un corte casual, quisieron matarlo», describió con detalles.

Fernando explicó que su perro había sido amenazado por un criancero en redes sociales, aludiendo que atacó a algunas de sus ovejas. Al respecto explicó que «mi perro es cruza con galgo, juega y jamás lastimó a un animal de la villa, todos lo conocen y vive conmigo, no es un animal que no tiene hogar y come animales para alimentarse».

El perro de Fernando recibió una apuñalada en una pata.

«Ahora opté por llevarme el perro en el auto cada vez que salgo de la villa por miedo a que le hagan algo, y hay otros vecinos que directamente se los llevaron a Neuquén», describió.

La preocupación de Fernando se suma a la de otros vecinos del barrio Piedra Coloradas, la zona con más ataques a mascotas, algunos de ellos fatales. «Es terrible, porque no solo hubo perros atacados a balazos o apuñaladas, sino que hay varios desaparecidos, que no sabemos donde están», contó.

Al igual que otras familias pide por la intervención de la municipalidad, que habría tenido una tibia reacción a pesar de que la situación tomó estado provincial y está siendo investigada por la Fiscalía de Delitos Ambientales a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid.

Lo cierto es que en los últimos meses, el barrio y otros sectores cercanos dentro de la villa padecen la frecuente aparición de animales de granja en sus viviendas. Muchos de ellos caballos que buscan pastar en los patios de las casas.

«La cantidad de caballos en las calles aumentó, incluso llegando a la ruta, hace unas horas un auto chocó contra uno«, detalló el vecino.