Se triplicó la cantidad de especies exóticas en Puerto Madryn y superó al puerto de San Antonio Este

Según un relevamiento realizado 11 años atrás, San Antonio Este era el puerto con mayor número de especies exóticas marinas en Patagonia. De acuerdo al último muestreo, en Puerto Madryn se triplicó el número de estas especies y de esta forma, superó al rionegrino. Los investigadores determinaron que una de las principales razones fue el aumento significativo de la llegada buques internacionales en poco más de una década.

«El tráfico marítimo es una de las principales vías de introducción de especies exóticas que resultan una amenaza para la biodiversidad. Por eso, el monitoreo en las zonas portuarias resulta clave«, especificó la doctora en Biología, Karen Castro, integrante del Grupo de Ecología en Ambientes Costeros del Instituto de Biología de Organismos Marinos (Ibiomar) del Centro Nacional Patagónico (Cenpat), que realizó un estudio exhaustivo para identificar y cuantificar las especies de invertebrados y macroalgas marinas.

Consideran clave el monitoreo en las zonas portuarias. Foto: gentileza

En el relevamiento de campo en los puertos se combinaron dos métodos: el muestreo de fouling y paneles de reclutamiento (recolección física) y la toma de muestras de sedimentos para monitorear la comunidad de invertebrados.

Entre ambos puertos se detectaron 30 especies exóticas y 7 criptogénicas (lo que significa que se desconoce su origen), incluyendo 15 nuevos registros. Otras especies cambiaron su estatus de criptogénicas a exóticas basándose en revisiones regionales actualizadas.

Karen Castro integra el Grupo de Ecología en Ambientes Costeros. Foto: gentileza

Castro especificó que los últimos muestreos que llevó adelante para su tesis de doctorado fueron en 2016 y 2018. Sucede que recién ahora lograron identificarse todas las especies.

«Se aplicó la misma metodología que usó 11 años atrás la investigadora Evangelina Schwindt que relevó, identificó y cuantificó especies exóticas en varios puertos de Patagonia. Ya en ese trabajo surgió que el Puerto de San Antonio Este era el más invadido de Patagonia. Ahora se replicó la misma metodología para comparar esas comunidades», detalló, al tiempo que aclaró que se hace hincapié en los invertebrados -como cangrejos, mejillones, pequeños crustáceos, anémolas- y macroalgas.

Castro recalcó que el Grupo de Ecología y Ambientes Costeros trabaja desde hace muchos años en Puerto Madryn y se percibe que «las comunidades van cambiando»: «Notamos los cambios a lo largo del tiempo. En San Antonio, en cambio, no tenemos esa cercanía. Por eso, este resultado es una cuantificación. Uno lo observa, pero requiere el dato concreto. Y lo cierto es que la cantidad de especies exóticas en Madryn se triplicó en relación a 11 años atrás».

Entre ambos puertos se detectaron 30 especies exóticas y 7 criptogénicas. Foto: gentileza

En San Antonio Este, en cambio, el número de especies exóticas no aumentó significativamente en el tiempo, pero ha cambiado la composición. Han aparecido especies que antes no estaban, como la ascidia Styela clava y el alga Undaria pinnatifida, ambas formadoras de hábitat, con lo cual podría cambiar notablemente la estructura de la comunidad.

¿Por qué se registró un aumento más marcado en Puerto Madryn que en San Antonio Este? «Una de las razones -puntualizó Castro- es que el tráfico de barcos aumentó considerablemente en los últimos años. Los barcos, a su vez, transportan las especies en los ambientes marinos, introducen especies desde áreas lejanas. Sin embargo, ese aumento no se ve tan reflejado en San Antonio», respondió.

Castro detalló que, en Madryn, hay muchas especies de «ascidias o papa de mar» que son buenas competidoras por el espacio. «Una vez que logran colonizar un lugar, se apropian de ese espacio y disminuye la diversidad. Todo es colonizado por esa especie. No tienen competidores naturales y eso favorece su abundancia», dijo.

«En San Antonio, en cambio -acotó-, vemos muchas especies de pequeños crustáceos -muchos anfípodos- cuyo efecto es más difícil de medir y por ende, es más difícil entender el impacto de esa proliferación en el ambiente. Algunos miden menos de un centímetro«.

Otro dato que arrojó el estudio es que los puertos de San Antonio Este y Puerto Madryn prácticamente no comparten especies exóticas. Sus comunidades son diferentes, lo que marca que los dos puertos no tienen mucho contacto entre sí. «El tráfico marítimo es complejo y no siempre los puertos están conectados entre sí», mencionó.

Los muestreos en los puertos requieren de prácticas de buceo y el transporte complejo de las muestras. «Cuando identificamos especies exóticas, necesitamos saber qué especies son para contar con información, conocer en qué parte del mundo están presentes y cómo es la biología de esa especie. Por eso, el relevamiento se hizo en 2018, pero recién ahora tenemos el resultado final», explicó.

Insistió en una tendencia al aumento de las especies exóticas: en Madryn registramos unas 20 y 18, para San Antonio, aunque ahora habría, al menos, 9 especies más que no formaron parte de ese muestreo. «La identificación es complicada. Hasta no tener el nombre, no sabemos si es exótica o no», dijo.