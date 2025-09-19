Se viene la final del concurso IB50K en el Instituto Balseiro: dónde se puede seguir por streaming

Se viene la jornada final del concurso IB50K en Bariloche. El evento será el próximo viernes 26 de septiembre y se podrá seguir a través de una transmisión online.

Este certamen de planes de negocio de base tecnológica es organizado por el Instituto Balseiro, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO).

“Esperamos con gran entusiasmo la instancia final. Este año contamos con siete proyectos finalistas de diversas áreas, todos con un enorme potencial de impacto”, comentaron desde la Comisión Organizadora del IB50K.

Como en cada edición, compiten por premios que suman hasta 50 mil dólares entre los tres primeros puestos, y premios especiales que se entregan entre los finalistas. Los equipos están conformados por profesionales egresados y estudiantes de 16 instituciones de todo el país, entre ellas universidades, terciarios y escuelas secundarias técnicas.

Previo a la gran final, el jueves 25 de septiembre, los equipos finalistas presentarán, a puertas cerradas, sus proyectos frente a un distinguido jurado compuesto por referentes de distintas instituciones y empresas.

La ceremonia de premiación se realizará de 9 a 12.30 el próximo viernes en el salón de actos en el Centro Atómico Bariloche (Av. Bustillo km 9,5).

Esta actividad será híbrida, ya que además de ser presencial, se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube del IB50K. La invitación a participar es para todo público con interés en conocer más sobre este tipo de iniciativas.

Cuáles son los proyectos finalistas

Los equipos participantes de la edición 2025 del IB50K provienen de diversas Universidades/Instituciones de educación superior, incluyendo la Universidad Nacional de Cuyo, el Instituto Superior Patagónico, el Instituto Balseiro, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Tucumán, UADE y, la Universidad de Concepción del Uruguay (Sede Rosario) , el ITBA, la Universidad Nacional de Luján, el ITBA, la Universidad Favaloro, la Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Abierta Interamericana, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Catamarca, Colegio Universitario IES y CONICET.

Una de las claves de esta edición fue la representación federal de los proyectos que se postularon, ya que se inscribieron equipos conformados por participantes de Córdoba, Rosario, San Carlos de Bariloche, CABA, La Rioja, San Miguel de Tucumán, Santa Fe, Puerto Madryn, San Martín, Ciudad de Mendoza, Bahía Blanca, Tandil, Guaymallén, Mar del Plata, San Rafael, San Antonio Oeste y La Plata.

Como finalistas quedaron:

CIRCA Therapeutics es una startup biotecnológica que desarrolla fármacos innovadores para distintos tipos de cáncerraros sin opciones terapéuticas, como el colangiocarcinoma. Estudiantes y/o graduados de: Universidad de Buenos Aires.

H2Hydra es una startup que desarrolla un plataforma de software especializado en el diseño y evaluación tecno-económica de proyectos de hidrógeno verde. Nuestra plataforma SaaS, potenciada por inteligencia artificial y análisis geoespacial, permite simular, dimensionar y optimizar toda la cadena de valor: generación renovable, electrólisis, almacenamiento, procesamiento, transporte y distribución. Estudiantes y/o graduados de: Universidad Nacional de Córdoba.

InTest.Ar es un test domiciliario, no invasivo y multibiomarcador que permite detectar de forma temprana lesiones precursoras de cáncer colorrectal en materia fecal, integrando datos moleculares y clínicos mediante inteligencia artificial. Estudiantes y/o graduados de: Universidad Nacional de Mar del Plata.

Odycell Nanotherapies desarrolla terapias celulares de nueva generación para tumores sólidos, combinando nanotecnología e inmunoterapia. Su plataforma utiliza 2 tipos de nanopartículas para eliminar células inmunosupresoras del microambiente tumoral. Estudiantes y/o graduados de: ITBA e Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Calíape reconecta al médico con el paciente. Usando inteligencia artificial en una aplicación móvil, Calíape transcribe consultas médicas, genera historias clínicas precisas y envía indicaciones claras al paciente. Estudiantes y/o graduados de: Universidad Favaloro.

Bio H41 presenta a Rhodoboost es un innovador activo cosmético natural desarrollado por Bio H41 a partir de levaduras patagónicas. Sustituye filtros sintéticos, proponiendo una alternativa eficaz, segura y ambientalmente sustentable. Estudiantes y/o graduados de: Universidad de Buenos Aires.

SKOPIA Biosystems digitaliza la biomanufactura con el primer microscopio de fluorescencia in-situ que integra IA y gemelos digitales. Nos enfocamos en food-tech, CDMOs biofarma y productores de bioplásticos que lideran la transición hacia una producción sostenible. Estudiantes y/o graduados de: Universidad Nacional de Cuyo.

SCARGOTH transforma la construcción con hábitats modulares inteligentes, ultraeficientes (A+ o A++) y desmontables.Nuestras estructuras integran tecnología tipo Meccano para fácil expansión gradual, bombas de calor geotérmicas que recuperan calor de aguas grises, y paneles multicapa con materiales sostenibles. Estudiantes y/o graduados de: Universidad Nacional de Rosario.

Cómo va a ser la gran final

El cronograma de la jornada final contempla una instancia de acreditaciones a las 8.30 hs. En caso de asistir, se puede completar el formulario para tramitar el ingreso al Centro Atómico en este link.

A las 9 habrá unas palabras de bienvenida y luego un conversatorio, titulado “Claves para la Generación de Empresas de Base Tecnológica en Argentina”. La pausa para un café se realizará a las 10.30.

A partir de las 11 está prevista una presentación con autoridades del Instituto Balseiro, la UNCUYO y la CNEA, que incluirá un agradecimiento a auspiciantes y a evaluadores.

A las 11.30 se realizará la ronda de exposiciones de los equipos finalistas. La última etapa de la jornada incluye una mención de los premios especiales. Por último, a las 12, será el anuncio de los ganadores.