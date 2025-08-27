Cuál es el perfil de los flamantes 57 estudiantes del Instituto Balseiro en Bariloche

Luego de un estricto proceso de selección, 57 ingresantes, de entre 20 y 24 años, arrancaron las clases en el Instituto Balseiro.

Los flamantes estudiantes transitaron dos etapas. Por un lado, una prueba escrita de física y matemática en las sedes de Bariloche, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Tucumán y Salta y una entrevista personal.

Si bien ingresaron al primer año de cursada en la institución educativa dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) y la Universidad Nacional de Cuyo, inician el equivalente al tercer año de cada una de las carreras de grado elegidas. Por otro lado, también ingresaron estudiantes de maestrías y de otras carreras que ofrece el Balseiro.

Más allá de los 57 ingresantes, en 2025 unas 279 personas se inscribieron en las cuatro carreras de grado oriundos de 22 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. De ese total, 52 fueron mujeres (18,6%).

En tanto, de los 57 ingresantes, el 12% son mujeres. Y del total del grupo, hay estudiantes de 17 provincias además de Ciudad de Buenos Aires.

En la Licenciatura en Física ingresaron 18 estudiantes de 20 a 23 años; en Ingeniería Nuclear (de 20 a 24 años), 15 estudiantes; en Ingeniería Mecánica, 15 (de 21 a 23 años) y, en Ingeniería en Telecomunicaciones, 9 (de 20 a 22 años).

Los ingresantes provienen principalmente de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional del Litoral.

Desde el Instituto Balseiro recalcaron que «Bariloche recibió a los ingresantes con una nevada en su primer día de clases, el 28 de julio. A primera hora de la mañana, autoridades y docentes del Balseiro les dieron la bienvenida con un desayuno. Hablaron sobre la cursada además de conocer a sus compañeros. Durante el primer recreo, algunos estudiantes compartieron sus percepciones».

Malena Arismendi, de 20 años, llegó desde Rosario al Balseiro para terminar sus estudios en la Licenciatura en Física. “Vine con muchas ganas de aprender, de charlar con gente que es muy experimentada y de explotar al máximo esta oportunidad que es como estar inmerso en un mundo de lo que uno quiere estudiar”, compartió.

Por su parte, Matías Gracia, de Tupungato, Mendoza, e ingresante de Ingeniería Mecánica, comentó que la primera clase fue sobre temas que ya conocían pero llevadas a un nivel “más profundo”. El joven, de 21 años, agregó: “Estoy muy contento, toda la gente es simpática, las instalaciones son hermosas y el paisaje también motiva mucho”.

El primer cuatrimestre en el Balseiro culminará con una primera tanda de exámenes a fines en diciembre.

Programa Maldacena de Profesores Visitantes

Cuatro profesionales fueron seleccionados por el Programa Maldacena de Profesores Visitantes 2025 – 2026 para visitar el Instituto Balseiro. La convocatoria de postulaciones estuvo abierta del 16 de junio al 8 de agosto y las presentaciones fueron analizadas por miembros de la comisión del programa.

David Alonso fue uno de los seleccionados. Es físico y biólogo formado en la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña e investigador del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CSIC), España, donde ha sido cofundador del Laboratorio de Biología Computacional y del Departamento de Ecología y Complejidad.

Durante su estadía de dos semanas ofrecerá un taller sobre procesos de Markov y sus aplicaciones en ecología evolución, desarrollará investigación sobre escalas espacio-temporales en sistemas ecológicos y dictará un coloquio.

El objetivo del programa es estimular las colaboraciones científicas y tecnológicas con investigadores. Foto: gentileza

Zdenka Kuncic es profesora de Física en la Universidad de Sidney, donde se desempeña como Jefa del Departamento de Física. Con una destacada trayectoria internacional que incluye estadías como profesora visitante en Harvard y en Japón, ha realizado contribuciones pioneras en áreas multidisciplinarias, en particular en computación neuromórfica y sus aplicaciones. Con más de 140 publicaciones y una amplia labor en formación de doctorandos y postdoctorandos, es también asesora científica de Cortical Labs y miembro del comité de Neuromorphic Computing de la IEEE.

Durante su visita en el marco del Programa Maldacena dictará dos clases sobre computación neuromórfica y dos clases sobre aplicaciones en imágenes médicas, además de interactuar con alumnos e investigadores de la institución.

Anurag Purwar es profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Stony Brook (SUNY), donde dirige el Computer-Aided Design and Innovation Lab. Ha desarrollado una reconocida trayectoria en diseño de mecanismos y robótica, integrando métodos clásicos de cinemática con técnicas modernas de inteligencia artificial. Es autor de más de 100 publicaciones, posee 8 patentes y ha desarrollado software de impacto como MotionGen.

Durante su visita de 10 días en el Balseiro dictará el curso “Data-Driven Design of Mechanisms and Robotic Systems using Dual Quaternions and Machine Learning”, dirigido a estudiantes avanzados y docentes, que combinará fundamentos teóricos con aplicaciones prácticas y demostraciones de software para el diseño de sistemas robóticos innovadores.

Finalmente, Patrick Shriwise es científico asistente en el Laboratorio Nacional de Argonne y profesor adjunto en la Universidad de Wisconsin. Ha trabajado en el desarrollo de simulaciones computacionales para sistemas de fisión y fusión, con contribuciones destacadas al código abierto OpenMC, utilizado para transporte de neutrones y fotones. Su labor se centra en el perfeccionamiento de herramientas computacionales de relevancia tanto académica como tecnológica.

Durante su visita de 10 días dictará un curso intensivo sobre el uso de OpenMC con el objetivo de fortalecer la formación de estudiantes e investigadores en códigos nucleares avanzados de transporte que se aplican en proyectos estratégicos de la CNEA.

Este programa nació a partir de una donación realizada en diciembre de 2012 por Juan Martín Maldacena destinada a “implementar un programa de profesores visitantes provenientes de otros centros académicos del país y del extranjero, para el dictado de cursos y seminarios en temas de incumbencia del Instituto Balseiro”.

Esta iniciativa tiene como objetivo promover la visita de investigadores de destacada trayectoria para el dictado de cursos breves y seminarios de interés para estudiantes e investigadores del Centro Atómico Bariloche y del Instituto Balseiro. Pero además estimular las colaboraciones científicas y tecnológicas con investigadores.