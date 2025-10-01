Refuerzan controles en Neuquén ante la apertura de la temporada de pesca: más sanciones para infractores

Con el objetivo de reforzar los controles en la próxima temporada de pesca y fortalecer el trabajo de prevención de ilícitos vinculados a la fauna, la Policía de la provincia de Neuquén llevó adelante dos instancias de capacitación junto a personal de Parques Nacionales y la Dirección Provincial de Fauna.

El 29 de septiembre, jefes de la Comisaría 28° de Villa La Angostura y efectivos del Destacamento Nahuel Huapi mantuvieron un encuentro con guardaparques del área Limay, en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi. Allí se unificaron criterios de trabajo en torno a la Ley de Parques Nacionales N° 22.351, la Ley de Armas N° 20.429 y normas complementarias para operativos de control en la zona sur de la provincia, teniendo en cuenta la inminente apertura de la temporada de pesca.

En paralelo, en la Comisaría 28 de Villa La Angostura, personal de la Dirección Provincial de Fauna y de Caza y Pesca brindó una capacitación destinada a efectivos de la Comisaría 43 de San Martín de los Andes, la Comisaría 51 de Villa Traful, el Destacamento Nahuel Huapi y la propia Comisaría 28.

La actividad fue coordinada por el comisario Marcos Oviedo y autoridades locales, con el fin de otorgar mayores herramientas de fiscalización y prevención de infracciones a la legislación provincial.

Durante la jornada se abordaron temas clave como:

Normativa provincial sobre fauna y pesca.

Reglamentaciones de caza deportiva, comercial y de control.

Competencias de la Policía y la Dirección de Fauna en sanciones e inspecciones.

Procedimientos para verificar permisos, licencias y documentación de armas.

Regulaciones de cotos de caza y autorizaciones de caza de control.

Temporadas de pesca habilitadas, permisos por categoría y especies protegidas.

Medidas contra la pesca furtiva y detección de documentación apócrifa.

Procedimientos de retención preventiva de armas, trofeos y artes de pesca ilegales.

En total, 40 efectivos participaron de la capacitación, que combinó aspectos normativos, técnicos y operativos, brindándoles nuevas herramientas legales y prácticas para desempeñar su rol en los controles de caza y pesca que se intensificarán en los próximos meses.

La iniciativa se enmarca en un trabajo conjunto entre Parques Nacionales, la Dirección Provincial de Fauna y la Policía de Neuquén, con el fin de garantizar la protección de los recursos naturales, la seguridad en las actividades recreativas y el cumplimiento estricto de la normativa vigente.