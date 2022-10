Semana de la Juventud en Bariloche, una fiesta en el Velódromo

El velódromo de Bariloche se llenó de color y música desde este viernes por la tarde. La fiesta está asegurada durante todo el fin de semana.

Ayer desde temprano, los jóvenes comenzaron a armar los stands de la Semana de la Juventud, organizada por el Concejo Municipal. En esta edición la consiga fue películas y series. No faltó la Taberna de Moe, Bob Sponja, Stranger Things, Harry Potter, Up, Game of Thrones, High School Musical, Lluvia de Hamburguesas, Alicia en el País de las Maravillas y Coco, entre muchos otros.

Muchos chicos atendían con extrema amabilidad a los clientes que se acercaban a consultar por algún menú, otros bailaban entusiastas o jugaban a la pelota. Tampoco faltaron los que circulaban por medio del velódromo levantando carteles con tentadoras ofertas gastronómicas. Los personajes Shrek y Fiona ofrecían sacarse fotos. Tampoco faltó «Once» de la serie Stranger Things. Otra chica ofrecía un marco para selfies.

Foto: Marcelo Martínez

«¿Cómo se llamó el primer hombre en llegar a la Luna?», preguntaba el concejal Carlos Sanchez -que realizó una excelente performance como conductor- a un grupo de chicos en el escenario. Los representantes del colegio Q-Mark encabezan las respuestas.

Dos cursos del colegio Ángel Gallardo se unieron para poner en marcha el stand de la serie Stranger Things. «Armamos todo en una semana», explicaron orgullosos. Dijeron que esperan recaudar fondos para la cena de egresados, pero a la vez, la propuesta les pareció «más que entretenida».

«Somos dos cursos y esta propuesta nos unió un montón. Nos necesitábamos unos a otros. Nos conocimos mejor y la verdad que se siente muy bien«, contó Karina. «¿Cómo se vive el último año del secundario? -se preguntó Araceli-. Es estresante, movido pero no deja de ser divertido«.

Foto: Marcelo Martínez

Tomás, de la escuela rionegrina 138, terminaba de ajustar detalles en el stand de High School Musical. «Una propuesta retro -dijo y se rió-. Una de las chicas tiró la idea y gustó porque pensamos que nadie la iba a tener. Armamos todo en tres días, conseguimos todo a último momento«.

Tomás aseguró que la Semana de la Juventud sirvió para unir el curso. «De todas formas, no veo la hora de terminar la escuela. Quizás la extrañe, pero quiero hacer un curso de barbería«, aseguró.

Los dos quintos de la escuela rionegrina 2 prepararon un stand de la película infantil «Lilo y Stitch». Las chicas no perdieron la oportunidad de maquillarse y vestirse al estilo «hawaiano». Los preparativos también fueron una fiesta. «Cada uno propuso algo y votamos. Nos donaron materiales y nos pusimos manos a la obra. Estuvimos tan a full que no fuimos ni al cole. Y con el paro de colectivos nos organizamos para ver cómo llegábamos», advirtió Amancay.

Foto: Marcelo Martínez

Maia dijo que «más allá de la posibilidad de reunir fondos, el objetivo era atravesar juntos esta experiencia». «Uno no dimensiona bien lo que pasa. Hay poca consciencia del secundario y que de golpe no nos vamos a ver nunca más. Además, nos jactamos de la falta de compromiso y lo de que nos falta, pero hay un montón de cosas buenas. Logramos, por ejemplo, hacer un stand enorme y disfrutamos todo este proceso«, señaló.

El Instituto Patagónico lucía un stand de Games of Thrones a raíz de un fanático de la serie que logró que sus compañeros también comiencen a disfrutarla. «Lo que más trabajo fue hacer el dragón que está arriba del stand. La estructura es de hierro pero el resto de lata y papel, todo reciclado. El trono para que la gente se pueda sentar es una silla de plástico envuelta de cartón pintado de plateado», describió Sebastián. ¿Cómo fue la organización para participar en la Semana de la Juventud? Ticiano aclaró riéndose que «hubo momentos de tensión, pero acá estamos».

Foto: Marcelo Martínez

El quinto año bilingüe del colegio San Esteban propuso un stand de la película mexicana Coco. La propuesta gastronómica también se orientó a la comida mexicana. «Quisimos innovar y un papá que es chef nos tiró una onda. Nos enseñó a preparar tacos, quesadillas, nachos. Lo que recaudemos va a la cena de egresados. No logramos ponernos de acuerdo para hacer un viaje de egresados. Algunos no llegaban a pagar. Era juntar mucha plata en poco tiempo», explicó Lisandro.

Bárbara, madre de una alumna de quinto, recorría encantada los stands. «Es destacable el trabajo que han hecho los pibes. Y es increíble que, en un abrir y cerrar de ojos, terminan el secundario», reconoció.

La propuesta continúa este sábado y domingo con actividades y competencias deportivas y artísticas, además de bandas en vivo. Más 1.200 estudiantes de quinto y sexto año compiten por un viaje de egresados a Carlos Paz, Córdoba.

