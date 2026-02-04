Ser Residente Por Una Semana: una experiencia clave para elegir especialidades médicas puertas adentro, en Neuquén

El programa está destinado a personas egresadas, con título o título en trámite, siendo este un requisito necesario. Foto: Gentileza

Una vez al año, los hospitales de Neuquén abren sus puertas para que recién graduados o profesionales interesados en la residencia, puedan conocer en profundidad el funcionamiento de estas y las distintas especialidades que ofrece el sistema de salud. Se trata de una experiencia clave que se realiza de febrero a abril y ya abrió sus inscripciones.

Las licenciadas Micaela Román y Analía Sobarzo, del equipo de residencias, expusieron que Ser Residente Por Una Semana «surge como un programa que le permite a profesionales interesados en realizar una residencia,conocer las sedes de formación y las especialidades desde adentro”. Así, durante una semana pueden presenciar las actividades diarias de un servicio, ya pensando en su futuro profesional.

«Muchas veces quienes están por egresar tienen una idea de qué especialidad elegirían, pero no conocen en profundidad de qué se trata«, dijeron. «Este programa permite tomar una decisión más certera conociendo el funcionamiento interno y las actividades que se realizan día a día», agregaron.

El programa se realiza en distintas sedes formadoras de la provincia, que en total suman 13 y están distribuidas en localidades como Zapala, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Centenario, entre otras, según la disponibilidad de cada servicio. Algunos de los hospitales de la capital que se suman son: Castro Rendón, Heller y Bouquet Roldán.

“La posibilidad de participar está destinada a personas egresadas, con título o título en trámite”, precisaron. La inscripción se realiza a través de un formulario, desde donde se establece el contacto con las sedes para coordinar fechas y especialidades.

La iniciativa se desarrollará del 23 de febrero al 17 de abril y contempla 24 especialidades, con una modalidad de cinco días, de lunes a viernes, de 8 a 16, en la que las personas participantes se integran a la dinámica cotidiana de un servicio.

Durante la semana, las y los participantes se integran al equipo de salud, acompañando las tareas diarias. “Siempre desde la observación, porque muchas veces todavía no tienen matrícula, pero justamente lo que hace el programa es mostrar qué se hace en el día a día de una residencia, para que luego puedan elegir con mayor certeza”, detalló.

El programa está abierto a profesionales de distintas disciplinas de la salud. “Es totalmente amplio: pueden participar médicos y médicas, kinesiólogos, psicólogos, licenciados en Trabajo Social, entre otros”, indicaron las licenciadas.

La experiencia resulta valiosa porque permite conocer no solo las prácticas profesionales, sino también el entorno humano y organizacional. “Te permite conocer el equipo de trabajo que vas a tener durante toda tu formación, entender cómo funciona el servicio y conocer bien el programa de la residencia. Es una manera de anticiparte a esa elección”, destacó.

Desde su implementación, Ser Residente Por Una Semana ha mostrado resultados positivos. “Ha ido creciendo cada vez más porque tuvo muy buena recepción. Permite tomar una decisión más certera sobre qué residencia elegir y también le da a los equipos la posibilidad de conocer aquienes después pueden ser sus futuros residentes”, destacaron las referentes del equipo. “Durante una semana comparten actividades y espacios, y eso genera un conocimiento mutuo real”.

Ser Residente Por Una Semana en el hospital Heller y en el Castro Rendón

En el hospital Heller, las especialidades médicas y no médicas que participan del programa son: Tocoginecología, Clínica Médica, RISaM (Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental), Psiquiatría, Medicina General, Pediatría, Cirugía General, Diagnóstico por Imágenes y Nutrición.

En el Castro Rendón, el programa se realiza por decimo año consecutivo en el Hospital Provincial Neuquén (Castro Rendón), y en esta nueva edición participarán las siguientes especialidades: Anatomía Patológica, Anestesiología, Bioquímica, Cardiología, Cardiología Infantil, Cirugía General, Clínica Médica, Diagnóstico por Imágenes, Emergentología, Genética, Oftalmología, Nefrología, Neonatología, Pediatría, Psiquiatría, Tocoginecología, Traumatología, Terapia Intensiva de Adultos, Terapia Intensiva Pediátrica, RISAM (Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental), Farmacia Hospitalaria, Odontología Comunitaria, Kinesiología, Oncología y Enfermería Crítica.

Los que estén interesados en participar deberán solicitar información en el departamento de Docencia e Investigación ubicado en calle Buenos Aires 450 2° piso de la ciudad de Neuquén.

También podrán informarse en el correo electrónico: docenciainvestigacionhpn@gmail.com, en el sitio -www.hospitalneuquen.org.ar o a los teléfonos: WhatsApp: +54 9 2995 551773 / Tel 0299 4490835.