Río Negro digitalizará la salud y 280.000 historias clínicas de pacientes de hospitales

Con un proyecto a 5 años, el ministerio de Salud de Río Negro busca digitalizar el sistema teniendo como uno de los pilares la transformación de las 280.000 historias clínicas de los pacientes que se atienden en hospitales y centros de salud.

Actualmente la provincia tiene digitalizadas unas 70.000 historias clínicas de nueve hospitales, pero con el plan de Salud Digital que se instrumenta y que espera el visto bueno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener un crédito, se busca la cobertura total a los 35 hospitales y los 190 centros de salud, además de informatizar el sistema interno que permitirá tener un mayor control del stock de insumos para “eficientizar el uso de los recursos”.

La Salud Digital es un proyecto que se implementará “de manera progresiva a lo largo de 5 años, vamos a traer la salud al Siglo XXI, con un nuevo modelo de salud que no va a ser solamente un modelo de respuesta asistencial, vamos hacia un modelo de salud preventivo y que actúe sobre los determinantes de salud de la población”, destacó el ministro Demetrio Thalasselis ante la prensa en el contexto de las primeras Jornadas de Salud Digital que se realizaron en el hospital de Bariloche y ante la presencia de una misión del BID que realiza el acompañamiento y seguimiento del plan para avanzar hacia el otorgamiento crediticio.

El ministro de salud, Demetrio Thalasselis, y el director del hospital de Bariloche, Víctor Parodi, en las Jornadas de salud Digital. Foto: Chino Leiva

«Es un cambio de paradigma» en la salud pública

Thalasselis se mostró optimista al mencionar que será un “cambio de paradigma” que se aspira para la salud pública rionegrina y como punto de partida hoy se entregaron 60 computadoras con equipamiento completo para distintas áreas del hospital Ramón Carrillo; se destinarán otras 30 a El Bolsón y restan adquirir unas 900 más para distribuir en toda la provincia.

Río Negro es una de las tres jurisdicciones argentinas en apuntar a un modelo digital a través del BID, que ya habilitó un programa crediticio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y actualmente está en proceso en esta provincia y en Mendoza, según admitió Pablo Orefice, jefe de la misión del organismo nacional, quien no quiso fijar plazos.

Tampoco se reveló el monto total que gestiona el Gobierno , que el ministro graficó como “significativo porque implica la incorporación de tecnología, la revisión y reingeniería de procesos, las mejoras en la conectividad, los desarrollos de interoperabilidad entre múltiples sistemas que utiliza el sistema de salud, la receta electrónica, el portal del paciente”, enumeró entre los cambios que se proyectan para “simplificar la vida del ciudadano y para ayudar al personal de salud para hacer su tarea más fácil”.

El ministro destacó que con la digitalización se apunta a “acompañar al ciudadano a lo largo de toda su vida” y será la persona quien tendrá el poder y administración sobre su historia clínica digitalizada, quien podrá compartir con distintos médicos y especialistas dentro del sistema público.

Las historias clínicas digitalizadas llegan a un 25% en toda la provincia y es una demanda por los tiempos actuales y muchas veces también por exigencias judiciales, según admitió el director del hospital de Bariloche, Víctor Parodi. Pero el sistema al que irá Río Negro será diferente, más amplio que la mera copia digital de las carpetas, y se deberá compatibilizar y hacer una transición de la información para llegar al manejo integral de las historias de todos los pacientes.

“Va a ayudar mucho para poder centralizar la información y por ejemplo el traumatólogo puede ver lo que dice el clínico, qué escribió el clínico en la historia del paciente, qué dijo el cirujano y así centralizar esa historia del paciente porque la salud es integral y todos los datos se necesitan, desde la vacunación a todos los aspectos de subcircular por sistema salud”, señaló Thalasselis.

El ministro indicó también que la Salud Digital permitirá “monitorizar las acciones” dentro del sistema público haciendo “más efectivo el uso de los recursos” para conocer el stock y las necesidades de insumos de farmacia o de prótesis, por ejemplo. También será primordial la capacitación del personal.