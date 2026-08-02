Denunció que lo subieron por la fuerza a una camioneta en Roca: hay tres detenidos y un arma secuestrada

Desde la Unidad Regional II, destacaron el trabajo policial que requirió la intervención de tres unidades policiales.

Un joven de 24 años denunció que fue interceptado por tres hombres armados cuando se encontraba en un estudio de tatuajes de Roca, quienes lo obligaron a subir a una camioneta, lo trasladaron por distintos sectores de la ciudad y finalmente lo abandonaron tras robarle el teléfono celular. Gracias a la ubicación en tiempo real del dispositivo, la Policía logró localizar a los sospechosos y detenerlos.

El procedimiento, que tuvo lugar el viernes, permitió secuestrar el vehículo utilizado en el hecho, un arma de fuego con municiones, teléfonos celulares, precintos y una sustancia vegetal compatible con cannabis. Los tres imputados quedaron a disposición de la Justicia.

El rastreo del teléfono fue clave

De acuerdo con la información policial, el episodio ocurrió cuando la víctima se encontraba en el local donde trabaja, ubicado sobre calle Villegas. Allí fue sorprendida por tres hombres armados que le sustrajeron el teléfono celular y la obligaron a subir a una camioneta.

Durante el recorrido, el joven recibió un golpe en la cabeza y luego fue abandonado en inmediaciones del barrio 260 Viviendas. Tras recuperar la libertad, realizó la denuncia y logró acceder a la ubicación en tiempo real de su teléfono, información que aportó a los efectivos para orientar la búsqueda.

Con esos datos, personal policial localizó la camioneta en la intersección de Buenos Aires y Gelonch. Los uniformados interceptaron el rodado e identificaron a los tres ocupantes, quienes fueron demorados en el lugar.

Qué encontraron durante el operativo

Con intervención de la Fiscalía de turno y del Gabinete de Criminalística, la Policía secuestró la camioneta, el arma de fuego con municiones, varios teléfonos celulares y precintos que quedaron incorporados a la investigación.

Además, durante la requisa hallaron una sustancia vegetal compatible con cannabis sativa. Por ese motivo se dio intervención al fiscal federal en turno, Facundo Lencinas, quien quedó a cargo de las actuaciones vinculadas a la investigación por presunta infracción a la Ley 23.737.

La víctima también recuperó su teléfono celular, uno de los principales elementos sustraídos durante el hecho.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia

Los tres sospechosos, todos oriundos de Neuquén, fueron trasladados a la comisaría Tercera y quedaron detenidos por el presunto delito de robo calificado en poblado y en banda agravado por el uso de arma de fuego.

En paralelo, personal de la Brigada de Investigaciones realizó un relevamiento de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia del ataque y determinar la participación de cada uno de los acusados.

El jefe de la Unidad Regional II, José González, valoró este domingo el accionar del personal policial tras un operativo que exigió la intervención coordinada de tres dependencias de la fuerza. El funcionario destacó la rapidez y la eficacia, subrayando que la articulación entre los distintos equipos permitió resolver con éxito una intervención compleja que requirió un despliegue simultáneo en la ciudad.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de turno, mientras la Justicia avanza con las diligencias para esclarecer completamente el episodio.