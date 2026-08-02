Persecución por GPS en Zapala: robó un celular y una camioneta, volcó en la fuga y terminó demorado

El vehículo fue localizado volcado sobre la Ruta Provincial 14 y el teléfono denunciado como sustraído quedó secuestrado durante el procedimiento.

Un adolescente de 17 años fue demorado en Zapala luego de ser señalado como presunto autor del robo de un teléfono celular y de la sustracción de una camioneta. El procedimiento permitió recuperar ambos elementos tras localizar el vehículo volcado sobre la Ruta Provincial 14.

El operativo fue realizado por efectivos de la comisaría 48 durante la mañana del sábado, luego de que un hombre denunciara el robo de una camioneta Fiat. Según la información policial, el sospechoso había sustraído previamente el celular de una adolescente en inmediaciones de calle Corrales y luego escapó a bordo del rodado.

El GPS permitió localizar la camioneta

La búsqueda se inició alrededor de las 6:50 y avanzó gracias al sistema de seguimiento satelital (GPS) del vehículo.

De esa manera, los efectivos ubicaron la camioneta volcada sobre la Ruta Provincial 14, entre el paraje La Americana y Tres Piedras. En el lugar encontraron al presunto autor, quien presentaba lesiones y fue trasladado al hospital de Mariano Moreno para recibir atención médica.

Recuperaron el teléfono robado

Por disposición de la fiscal Laura Pizzipaulo, el adolescente fue trasladado posteriormente a la unidad policial, donde se le notificó el inicio de actuaciones judiciales por la presunta comisión de los delitos de hurto y daño, en presencia de su madre.

Además, durante una requisa personal autorizada por la defensa, el personal policial secuestró el teléfono celular denunciado como robado y lo incorporó a la causa.

Una vez concluidas las diligencias judiciales y formalizadas las denuncias de los damnificados, el menor fue entregado a su progenitora, mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho.