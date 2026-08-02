¡Atención! Vialidad anunció un corte total sobre la Ruta 40 en Neuquén para este lunes 3: horarios y tramo afectado
El corte programado se debe a tareas de mantenimiento en los sectores donde se registraron derrumbes en los últimos días. Una vez que culminen los trabajos se volverá a abrir el acceso sin restricciones nocturas.
Vialidad Nacional anunció que realizará un corte total sobre la Ruta 40 en Neuquén este lunes 3 de agosto. El organismo indicó que se realizarán trabajos en un tramo de la cordillera afectado por derrumbes.
A través de un comunicado oficial publicado esta tarde, Vialidad Nacional indicó que el operativo de mantenimiento en la berma de contención tiene el fin de restablecer las condiciones de seguridad para los usuarios.
En este sentido, informaron que volverá la circulación sin restricciones nocturas una vez que culminen con la intervención.
Corte sobre la Ruta 40 en Neuquén este lunes 3 de agosto: horarios y tramo afectado
De acuerdo a la información publicada por Vialidad Nacional, el corte total de la Ruta 40 se llevará a cabo de la siguiente manera.
- Tramo afectado: kilómetro 2.204 de la Ruta 40, entre San Martín de los Andes y Catritre.
- Horarios: de 10:00 a 13:00.
Desde el organismo recordaron a los usuarios circular «con extrema precaución» durante la temporada invernal, y solicitó que se respeten las indicaciones del personal vial y las velocidades máximas permitidas, además de verificar el estado de las rutas antes de iniciar viaje.
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