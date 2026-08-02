Ganadería en la Patagonia: cómo la producción se convierte en resultados económicos

El aumento de la producción ganadera se refleja en la economía de la empresa. Foto: gentileza.

El artículo anterior mostró cómo una mejor conversión del capital natural permite aumentar la producción de carne. En esta oportunidad retomamos el mismo establecimiento de cría de 5.000 hectáreas del monte oriental rionegrino, para analizar cómo ese aumento de la producción se refleja en la economía de la empresa.

La comparación mantiene constantes la superficie y las condiciones ambientales. La única diferencia radica en la forma de gestionar los recursos disponibles. Como resultado, la carga aumenta de 300 a 500 equivalentes vaca y la producción anual pasa de 30.000 a 58.000 kg de peso vivo. El incremento no proviene de disponer de más recursos, sino de utilizarlos con mayor eficiencia. Los resultados corresponden a un escenario técnicamente factible y buscan ilustrar el efecto económico de una mejora en la conversión de los recursos.

Sin embargo, producir más no constituye un objetivo en sí mismo. La cuestión central es cuánto valor económico genera esa producción y cómo esos resultados permiten sostener nuevas inversiones.

Mientras la primera cadena de conversión explicó cómo el capital natural se transforma en producción, esta segunda muestra cómo la producción se convierte en resultados económicos, que fortalecen la capacidad de gestión del establecimiento.

En muchos análisis económicos el foco suele ponerse en reducir costos. En sistemas extensivos de cría, sin embargo, el resultado depende principalmente de mejorar la eficiencia de conversión. Cuando la producción crece mucho más rápido que la estructura necesaria para sostenerla, el establecimiento genera más valor sin que sus costos fijos aumenten en la misma proporción. La Tabla 1 resume este comportamiento.

Los resultados muestran que el valor de la producción aumenta un 75%, mientras los costos directos prácticamente se duplican por el mayor nivel de actividad. En cambio, los costos de estructura solo crecen un 26%, ya que la administración, las instalaciones, los vehículos y buena parte de la organización permanecen prácticamente constantes.

Ese incremento lleva el resultado económico anual de 53 a 108 millones de pesos, un aumento superior al 100%.

La mejora económica no proviene únicamente del mayor volumen producido. También refleja una utilización más eficiente de la estructura existente. El incremento de producción permite distribuir los costos fijos sobre una mayor cantidad de kilos vendidos, mientras que los costos variables crecen en función de la actividad.

El análisis muestra además que uno de los principales límites al crecimiento de estos sistemas no suele ser la disponibilidad de recursos naturales, sino la capacidad de transformarlos en producción y, posteriormente, en resultados económicos. Cuando mejora esa conversión, el establecimiento genera excedentes que pueden reinvertirse para iniciar un nuevo ciclo de crecimiento.

La pregunta es cómo utilizar esos excedentes.

Las inversiones consideradas no buscan expandir la superficie ni aumentar directamente el rodeo. Su objetivo es fortalecer la capacidad operativa del establecimiento para sostener ese nivel de producción más alto. Incluyen mejoras en infraestructura, equipamiento y asistencia técnica, mientras que el capital de trabajo acompaña el incremento de la actividad.

En este ejemplo, la inversión permanente asciende a 235 millones de pesos, a los que se suman 45 millones de capital de trabajo. Con el aumento del resultado económico obtenido en la Tabla 1, el período estimado de recuperación es de aproximadamente 4,3 años.

Con el aumento del resultado económico obtenido en la Tabla 1, el período estimado de recuperación es de aproximadamente 4,3 años.

Más allá de los valores específicos, el ejercicio permite visualizar una lógica frecuente en los sistemas ganaderos: la rentabilidad generada por una mejor conversión de los recursos crea la posibilidad de reinvertir y aumentar la capacidad del establecimiento para sostener ese desempeño en el tiempo.

No se trata de un proceso lineal ni automático. Cada decisión de inversión debe responder a las características de cada empresa, pero el principio económico es el mismo: cuando la producción y los resultados evolucionan de manera equilibrada, la reinversión deja de ser una respuesta coyuntural y pasa a formar parte del proceso de desarrollo del sistema.

La economía como resultado de una mejor conversión

El ejemplo presentado no pretende definir un modelo único de producción ni una receta aplicable a todos los establecimientos. Su propósito es mostrar cómo una mejora en la conversión de los recursos disponibles puede traducirse en mejores resultados económicos y generar las condiciones para sostener un proceso continuo de desarrollo.

Una mayor eficiencia en el uso del capital natural incrementa la producción; esa producción mejora el resultado económico y ese resultado permite reinvertir en infraestructura, equipamiento y capacidades técnicas que fortalecen el funcionamiento del sistema. Así comienza un nuevo ciclo, con mayores posibilidades de seguir mejorando la conversión de los mismos recursos.

«El principal desafío no consiste solamente en incorporar más animales, sino en lograr que cada etapa del proceso convierta con mayor eficiencia los recursos disponibles en producción y la producción en resultados económicos». Federico Boggio, director de HALKIS.

Desde esta perspectiva, el principal desafío no consiste solamente en incorporar más animales, sino en lograr que cada etapa del proceso convierta con mayor eficiencia los recursos disponibles en producción y la producción en resultados económicos.

La rentabilidad deja así de ser el objetivo aislado de la empresa para convertirse en la consecuencia de un sistema que funciona mejor. Cuando las decisiones permiten interpretar las condiciones del ambiente, ajustar el manejo y aprender de manera continua, la mejora productiva y la económica dejan de competir entre sí y pasan a reforzarse mutuamente.

La tercera y última entrega estará dedicada al verdadero motor que articula ambos procesos: las decisiones del productor. Abordará cómo la observación, los registros, el aprendizaje y la gestión adaptativa permiten sostener en el tiempo la mejora de la conversión física y económica analizada en esta trilogía.

(*) Ingeniero Agrónomo Federico Boggio.

Director HALKIS Consultores.

Email: federicoboggio@halkis.com.ar

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