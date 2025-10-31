Series: Ted Lasso, una comedia deportiva y mucho más

Jason Sudeikis encarna a Ted Lasso, un entrenador que conquista al fútbol inglés con su optimismo y una fe inquebrantable en las personas.

Optimista, empático y con un humor que desarma, Ted Lasso se convirtió en una de las series más queridas de los últimos años. ¿Por qué? En esta nota, te contamos y te damos otras recomendaciones para navegar en el océano del streaming.

Series: Ted Lasso, el entrenador improbable

Jason Sudeikis brilla como Ted, un entrenador de fútbol americano que llega a Inglaterra para dirigir un equipo de fútbol, sin saber nada del deporte. Lo que empieza como un choque cultural y profesional se

transforma en una lección de empatía, liderazgo y perseverancia.

La serie combina humor físico, diálogos ingeniosos y situaciones emotivas, construyendo un elenco secundario rico y memorable que va desde la sarcástica Rebecca (Hannah Waddingham) hasta el veterano Roy Kent (Brett Goldstein).

Más allá del fútbol

Ted Lasso no es solo sobre goles y tácticas, es mucho más que eso, es una exploración de la amistad, la ansiedad, la vulnerabilidad y la alegría de la vida cotidiana. Cada temporada logra equilibrar momentos tiernos con giros inesperados, manteniendo un tono positivo sin caer en lo cursi.

Sudeikis hace que el optimismo del personaje se sienta creíble y contagioso, mientras la narrativa revela miedos, inseguridades y triunfos en todos los protagonistas. A lo largo de cuatro temporadas veremos

cómo se consolida la evolución de los diferentes roles y sus vínculos.

Series: Los recomendados

Monarch: Legacy of Monsters

La serie de Apple TV expande el MonsterVerse (universo cinematográfico de monstruos gigantes como Godzilla y King Kong) con un relato que se centra en la familia Randa y su conexión con la organización secreta Monarch.

Utilizando el recurso de saltos temporales, se va revelando el impacto de los titanes a lo largo de la historia. La serie cuenta con la participación especial del legendario de Kurt Russell. Los efectos visuales se destacan, sobre todo en las secuencias de acción. Con altibajos, la serie ofrece una perspectiva humana dentro del universo de los kaijus.

Inconcebible

Disponible en Netfflix, es una miniserie intensa que engancha desde el primer episodio. Está basada en hechos reales y sigue a Marie (Kaitlyn Dever), una joven que denuncia una violación y debe enfrentar la

incredulidad y la desidia del sistema.

Por otro lado, las detectives Grace (Merritt Wever) y Carla (Toni Collette) se esfuerzan por encontrar al agresor. La serie combina investigación policial con un drama humano profundo, mostrando la fuerza y dedicación de quienes buscan justicia. Cada episodio conmueve apoyado en un relato desgarrador.



*Guillermo Hernández es periodista especializado en cine y series